Как очистить кишечник без таблеток и диет

Эксперты подсказали, как мягко и без вреда для здоровья очищать кишечник от вредных накоплений.Диетологи не советуют прибегать к кардинальным методам очищения кишечника, например, голоданию, потому как оно требует контроля профессионального медика и выдержки со стороны самого голодающего. Намного легче и лучше во всех отношениях - очищение кишечника подручными продуктами, которые всегда есть в каждом доме. На этот раз специалисты рекомендуют очищаться при помощи гречки, риса, овсянки, перловки и пшена, то есть каш.Любая каша - это злаковый продукт, а это значит, что он обогащен грубой клетчаткой, которая вообще не переваривается в желудочно-кишечном тракте, но зато захватывает и выводит с собой из организма все токсины, жировые клетки, лишний холестерин, а также любые другие накопления, увеличивающие массу тела и объем талии.Стоит отметить, что каши являются углеводной пищей, которая способствует восстановлению энергии, бодрости и сил, так что очищение кишечника на кашах пойдет на ползу не только фигуре, а и мозгу.В первую очередь необходимо определиться, какое количество времени вы будете "очищаться". Обычно для этого процесса необходимо не менее 3-х дней, но и не более 14. Тем более, что организму нужен белок, коего нет в данной системе питания, поэтому увлекаться не стоит. Вы можете остановиться на трех днях, но если почувствуете, что этого недостаточно - добавьте еще день и так до тех пор, пока у вас внутри не появится чувство легкости.Можно чередовать их, чтобы не надоедали.Диетологи рекомендуют пить много воды, а также свежеотжатых овощных соков из свеклы, моркови, сельдерея, огурцов, томатов, болгарского перца и так далее.Соль задерживает жидкость в организме, а в период очищения кишечника вам это ни к чему.Оно обогащено Омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют сосуды и способствуют их очищению, поэтому масло оливы выступит в качестве отличного дополнения.Огромными преимуществами такого метода очищения кишечника является отсутствие голода и похудение. На кашах и овощных соках вы будете терять по килограмму в сутки, а может и того больше, все зависит от вашей первоначальной массы тела.