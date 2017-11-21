Большой живот у мужчин? О чем это говорит

У мужчин с внушительными жировыми отложениями на животе повышен риск развития остеопороза. Об этом пишут «Комментарии», ссылаясь на результаты исследований специалистов из Гарвардской медицинской школы в США, опубликованные в Medical News TodayДля исследования ученые пригласили 35 молодых мужчин, страдающих ожирением. У добровольцев оценили плотность костной ткани при помощи компьютерной томографии. Выяснилось, что у участников исследования с большими отложениями висцерального (внутрибрюшного) жира плотностные характеристики костей были ниже, чем у ровесников с меньшим количеством внутрибрюшного жира.Кроме того, исследователи выяснили, что низкая мышечная масса у мужчин с ожирением также связана с уменьшением плотности костей. По мнению исследователей, ожирение и большое количество внутрибрюшного жира – это серьезный фактор риска развития остеопороза у мужчин.