Яичный желток: не спешите выбрасывать

Яичные желтки, как и многие другие источники насыщенных жиров и холестерина, подверглись нападкам после исследования Николая Аничкова в начале 20 столетия. Об этом пишет Huffington Post.Аничков в ходе эксперимента кормил кроликов только холестерином и заметил, что очень скоро просвет артерий у них начинал сужаться. Это навело его на мысль о вреде холестерина для сердечно-сосудистой системы.Однако с тех пор результат эксперимента Аничкова не раз ставился под сомнение, ведь организм кролика имеет мало общего с телом человека. Продукты, содержащие холестерин, обычно не входят в естественный рацион кроликов. Тем не менее, это исследование повлекло за собой целую волну “гонений” на холестерин.В 2010 году научное издание American Journal of Clinical Nutrition опубликовало мета-анализ результатов 21 исследования, который в конечном итоге доказал следующее: “насыщенные жиры не связаны с ростом риска коронарных заболеваний сердца, инфаркта и сосудистых дисфункций”.Какова же реальная причина заболеваний сердца? Ученые предполагают, что она кроется в воспалительных процессах, вызванных хроническими стрессами, чрезмерным употреблением растительных масел и простых углеводов. Иными словами, фаст-фудом и прочими так называемыми “радостями жизни”.Тем временем, отказываясь от яичных желтков, вместе с мифически вредным холестерином вы лишаете себя большой доли полезных нутриентов – витаминов А и группы В и холина, необходимого для здоровья мозга и мышц, особенно во время беременности. Насыщенные жиры, которые также присутствуют в желтках, необходимы для производства гормонов и усвоения витаминов и минералов.