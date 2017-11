Интернет не дает мозгу стареть

Бразильские ученые утверждают, что пожилые люди, которые пользуются компьютерами и электронной почтой, дольше сохраняют хорошую память.Интернет-активность, крепкое здоровье и уровень образования названы ключевыми факторами для сохранения когнитивных функций. Об этом сообщает The Huffington Post со ссылкой на Journals of Gerontology.Ученые из Университета южной части штата Санта Катарина использовали данные из британского исследования English Longitudinal Study on Ageing, в котором приняли участие 6400 человек от 50 лет. Их память проверяли, предлагая им воссоздать последовательность из 10 слов.Ученые из Университета Сан-Франциско считают, что память в пожилом возрасте улучшает как физическое, так и умственная активность. Их испытуемые в течение 12 недель еженедельно посвящали компьютерам 3 часа своего времени, и в конце эксперимента показали лучшие результаты.Одновременно ученые предостерегают: "перегрузка" информацией, возникающая благодаря компьютерам и смартфонам, может привести к тому, что информация хуже откладывается в мозгу.