Употребление овсяной каши во время беременности полезно для плода

Овсяная каша оказывает благотворное влияние на здоровье младенца в утробе матери. Об этом сообщают ученые из Института педиатрии Вашингтона.У женщин, употребляющих много овсяной каши во время беременности, при родах в 92% случаев ребенок рождается гораздо более здоровым (по сравнению с детьми матерей, не любящих овсянку). Прежде чем сделать такой вывод, специалисты провели ряд исследований, охвативших более 1000 женщин возрастом от 22 до 35 лет.К началу проекта каждая участница находилась в первом триместре беременности. Будущим мамам было предложено включить порцию овсянки в ежедневный рацион за три месяца до родов. Когда дети появились на свет, выяснилось, что новорожденные, чьи матери ели овсяную кашу, демонстрировали лучшие показатели здоровья.«Овсянка содержит множество питательных веществ, которые положительно сказываются на самочувствии плода в утробе матери. Сам младенец еще до появления на свет хорошо усваивает ценные пигменты питательной каши», - отметили исследователи.