Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья

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Оказывается, можно обойтись без дополнительной порции алкоголя.Не стоит лечить сильное похмелье малыми дозами спиртных напитков. Эксперты назвали 4 гораздо более эффективных способа победить неприятные симптомы.Многие люди подходят к лечению похмелья с известным гомеопатическим принципом: подобное исцеляется подобным. Есть мнение о том, что небольшие дозы алкогольных напитков достаточно быстро вернут человека в форму и избавят его от всех неприятных симптомов.В реальности, это приносит лишь очень непродолжительное по времени облегчение, которое быстро заканчивается, сменяясь еще более выраженными неприятными симптомами. Если вы не хотите страдать от похмелья слишком долго, то не пытайтесь бороться с ним с помощью алкоголя. Существуют гораздо более эффективные методы лечения похмелья, чья действенность была доказана научным путем.К примеру, можно приготовить себе коктейль «Кровавая Мэри», отказавшись от его алкогольного содержания. Полстакана томатного сока необходимо смешать с двумя столовыми ложками лимонного сока, добавить туда немного вустерского соуса или его аналогов, горячего перца и пучок сельдерея. Томаты содержат фруктозу, являющуюся с сахаром, который поможет организму быстрее метаболизировать алкоголь и вывести его из системы. В них также есть витамины и минералы, сражающиеся с воспалениями и восстанавливающие водный баланс в организме.Ещё один действенный рецепт — банан и мед в виде сэндвича. Вам потребуется один порезанный банан, чайная ложка меда и два кусочка цельнозернового хлеба. При алкоголе увеличивается мочеиспускание, что приводит к выведению из организма калия и обезвоживанию. Банан обеспечивает восстановление уровня этого электролита. Мед позволяет увеличить уровень сахара в крови и дать вам энергию, а фруктоза также помогает метаболизировать и сжигать алкоголь.Если два этих рецепта вам кажутся не слишком приятными на вкус, то попробуйте имбирный чай. 12 крупных долек имбиря надо растворить в 4 чашках кипящей воды, выжать туда лимон, добавить полчашки меда и свежевыжатого апельсинового сока. Имбирь тысячелетиями используется для борьбы с расстройствами желудка.Исследования показывают, что он облегчает уровень боли, блокирует формирование воспалительных компонентов простагландинов и лейкотриенов. Мед нужен для того, чтобы сделать напиток более сладким, ну а о воздействии фруктозы мы уже говорили неоднократно.Самым простым способом профилактики похмелья является одна кружка воды, которую нужно выпить еще до начала употребления спиртных напитков. Вместе с водой проглотите две таблетки парацетамола. Основной причиной похмелья является обезвоживание.Алкоголь — это диуретик, который вымывает воду из организма. Именно поэтому вам просто нужно больше пить для смягчения симптомов похмелья. На каждый бокал или рюмку спиртных напитков нужно выпивать по стакану воды.