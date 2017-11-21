Низкокалорийная диета продлевает жизнь
Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов, сообщает агентство UPI.
«Потеря веса путем сокращения калорийности рациона с помощью диет с низким содержанием жира, которые также содержат мало сахара и рафинированных углеводов, уменьшают вероятность преждевременной смерти у людей, страдающих от ожирения», — сообщила она.
Сейчас специалисты выясняют, смогут ли низкокалорийные диеты понизить риск возникновения проблем с сердцем или рака. Не выявлена и положительная динамика при включении в программу по снижению веса физических упражнений.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил labus в категорию Разное
Добавить комментарий