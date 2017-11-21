Низкокалорийная диета продлевает жизнь

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Низкокалорийные диеты могут продлить жизнь, утверждают ученые Абердинского университета в Шотландии. Согласно их исследованиям, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов, сообщает агентство UPI.«Потеря веса путем сокращения калорийности рациона с помощью диет с низким содержанием жира, которые также содержат мало сахара и рафинированных углеводов, уменьшают вероятность преждевременной смерти у людей, страдающих от ожирения», — сообщила она.Сейчас специалисты выясняют, смогут ли низкокалорийные диеты понизить риск возникновения проблем с сердцем или рака. Не выявлена и положительная динамика при включении в программу по снижению веса физических упражнений.