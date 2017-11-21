Ученые нашли способ снизить риск развития деменции

Специалисты из Университета Алабамы и Университета Западного Кентукки создали компьютерную программу для тренировки мозга. Исследование показало, что она снижает риск развития деменции у пожилых людей на 29%.В исследовании приняли участие 2802 здоровых пожилых человека в возрасте от 74-х до 84 лет. За участниками следили в течение 10 лет. Добровольцев разделили на 4 группы.Первая группа тренировала память, вторая - мышление, третья - скорость обработки информации, а четвертая была контрольной. Продолжительность тренировок составляла 60-75 минут.Существенных различий между группами, тренировавшими память и мышление, и контрольной группой не было. А вот у добровольцев, тренировавших скорость обработки информации, риск развития деменции оказался в среднем на 29% ниже по сравнению с контрольной группой. Чем больше тренировок завершил человек, тем ниже был риск.