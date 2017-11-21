Ученые выяснили, как образ жизни родителей отражается на их детях

Исследователи из Университета Лидса проанализировали данные больше 21000 человек в возрасте 50 лет и старше. Ученые выяснили, курили ли участники, страдали ли они ожирением, а также оценили уровень физической активности добровольцев. Эти данные сопоставили с работой родителей, их продолжительностью жизни, стажем курения и отношениями с алкоголем.Исследователи обнаружили: плохие жизненные условия в детстве были связаны с бедностью во взрослом возрасте. Кроме того, неправильный образ жизни родителей негативно влиял на здоровье их детей в более позднем возрасте.Наиболее существенно увеличивался риск ожирения, связанного с употреблением алкоголя. Также ученые выяснили, что родители могли подтолкнуть своих детей к курению.Так, участники, у которых отцы курили, когда им было 12 лет, почти в два раза чаще курили в более позднем возрасте по сравнению с теми, чьи отцы вообще не курили. Курение матери повышало риск курения у их дочерей, но не у сыновей.