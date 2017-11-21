Ученые выяснили, как образ жизни родителей отражается на их детях
Исследователи обнаружили: плохие жизненные условия в детстве были связаны с бедностью во взрослом возрасте. Кроме того, неправильный образ жизни родителей негативно влиял на здоровье их детей в более позднем возрасте.
Наиболее существенно увеличивался риск ожирения, связанного с употреблением алкоголя. Также ученые выяснили, что родители могли подтолкнуть своих детей к курению.
Так, участники, у которых отцы курили, когда им было 12 лет, почти в два раза чаще курили в более позднем возрасте по сравнению с теми, чьи отцы вообще не курили. Курение матери повышало риск курения у их дочерей, но не у сыновей.
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