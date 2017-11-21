Медики назвали веский аргумент понежиться в теплой ванной дольше обычного

Теплые ванны лечат от серьезного кожного заболевания.В деле лечения экземы тёплые ванны являются ничуть не менее эффективными, чем специальные отбеливающие. К такому выводу пришли американские ученые.Для жертв экземы не имеет особого значения, принимают ли они тёплые ванны или специальные отбеливающие, ведь обе разновидности водных процедур одинаково эффективны.Впрочем, как заметили авторы исследования, отбеливающие ванны могут вызывать неприятные ощущения на коже, включая жжение, а в некоторых случаях они являются причиной обострения астмы.Традиционно эксперты в области лечения экземы рекомендуют ее жертвам принимать именно отбеливающие ванны, однако исследование показывает, что этот совет дерматологов можно пересмотреть. Эксперты установили, что если у отбеливающих ванн и имеются какие-то дополнительные преимущества для кожи, то они являются очень скромными.Результаты данного исследования должны побудить жертв экземы регулярно принимать ванны. Многие подобные пациенты вообще воздерживаются от данных процедур, так как считают, что прием ванн может стать причиной сухости кожи. Отбеливающая ванна представляет собой теплую или прохладную воду, в которую добавляют небольшое количество отбеливающего вещества.Обычно жертвам экземы рекомендуют ложиться в эту ванну, погружаясь в неё до уровня шеи, но не глубже, чтобы избежать контакта воды с глазами. Обычные ванны ничего кроме тёплой воды не содержат, а пациенты могут использовать специальные мочалки для того, чтобы мыть лицо.При этом использование мыла во время приёма ванны вовсе не является обязательным, тем более что для чувствительной кожи оно не всегда подходит. Приём тёплой ванны в течении 10 минут является максимально эффективным, так как вода смывает большую часть микробов и оказывает благотворное воздействие на кожу. После ванны рекомендуется использовать увлажнитель.