Генетики опробовали новый подход в борьбе с повышенным холестерином

Ученые использовали одновременно нанотехнологию и метод редактирования генома CRISPR-Cas9, чтобы избавиться от гена, связанного с холестерином, в печени подопытных мышей, пишет Genetic Literacy Project. В рамках исследования сотрудники Технологического института Массачусетса проявили интерес к гену PCSK9, регулирующему холестерин.В тестах сочетание методик позволяло убрать проблемный ген более чем в 80% клеток печени. Об этом свидетельствовал тот факт, что после процедуры в крови добровольцев не было признаков наличия белка PCSK9, производимого проблемным геном. К тому же, у животных снизился показатель общего холестерина.Кстати, еще недавно ученые сомневались в самой возможности редактировать геном без погрешностей. Между тем, сейчас уже проведены первые испытания на человеческих эмбрионах. Экспертов интересовала коррекция генов, отвечающих за развитие наследственных заболеваний, включая бета-талассемию.А в прошлом году китайские ученые изменили ДНК 213 оплодотворенных человеческих яйцеклеток. В геном эмбрионов добавили мутацию, которая нарушает работу гена CCR5. Мутация данного гена дает людям устойчивость к заражению ВИЧ. Удалось успешно изменить четыре эмбриона из 26. Но даже при удачной модификации, в некоторых аллелях сохранялась изначальная версия CCR5 или присутствовали незапланированные мутации.