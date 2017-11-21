Генетики опробовали новый подход в борьбе с повышенным холестерином
В тестах сочетание методик позволяло убрать проблемный ген более чем в 80% клеток печени. Об этом свидетельствовал тот факт, что после процедуры в крови добровольцев не было признаков наличия белка PCSK9, производимого проблемным геном. К тому же, у животных снизился показатель общего холестерина.
Кстати, еще недавно ученые сомневались в самой возможности редактировать геном без погрешностей. Между тем, сейчас уже проведены первые испытания на человеческих эмбрионах. Экспертов интересовала коррекция генов, отвечающих за развитие наследственных заболеваний, включая бета-талассемию.
А в прошлом году китайские ученые изменили ДНК 213 оплодотворенных человеческих яйцеклеток. В геном эмбрионов добавили мутацию, которая нарушает работу гена CCR5. Мутация данного гена дает людям устойчивость к заражению ВИЧ. Удалось успешно изменить четыре эмбриона из 26. Но даже при удачной модификации, в некоторых аллелях сохранялась изначальная версия CCR5 или присутствовали незапланированные мутации.
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