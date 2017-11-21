Названы невероятные свойства сыра, о которых вы не знали

Полезные свойства сыра во многом объясняются его пищевой ценностью.Сыр не считается диетическим продуктом, ведь он достаточно жирный.Но в нём содержится спермидин – вещество, которое предупреждает развитие фиброза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – двух самых распространенных видов рака печени.Ученые также выяснили, что сыр улучшает работу иммунной системы. Небольшой кусок сыра хорошо влияет на работу иммунной системы у пожилых людей. При условии, что они употребляют сыр регулярно.Также исследователи доказали так называемый «французский парадокс». Из-за большого количества сыров в рационе французов, представители этого народа живут долго и меньше болеют, а также реже страдают болезнями сердца. Поэтому сыр влияет на долголетие и здоровую жизнь.Ученые американской Академии общей стоматологии в 2013 году заявили, что сыр помогает сохранить зубы. Сыр создает защитную плёнку вокруг эмали и таким образом защищает зубы от повреждений и порчи.Эксперименты показали, что если уменьшить ежедневное количество калорий и увеличить потребление сыра, йогурта и нежирного молока, то это помогает человеку худеть быстрее. В частности речь идёт о жировые отложениях на животе.