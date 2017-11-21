Исследователи запретили тушить продукты на открытой сковороде

Считается, что тушеные продукты отличаются пользой по сравнению с жареными. Однако все не так просто, передает The Brisbane Times. Как показали исследования, именно во время тушения в открытой посуде в воздух попадают микроскопические частицы жира. Если их вдохнуть, можно столкнуться с реальными проблемами, говорят сотрудники Технического университета Техаса и Университета Юты.Ученые нагревали масло на сковороде, а потом смотрели, что происходило при добавлении воды. По словам экспертов, вполне предсказуемо сочетание воды и раскаленного масла давало настоящий взрыв - множество частиц жира попадало в воздух. С этой точки зрения, особенно опасны курица и овощи (в них много воды).Эксперты предъявляют основные претензии к методам приготовления, практикуемым в китайской кухне (воду добавляют в горячий вок). Они подчеркивают: миллионы человек умирают из-за загрязнений среды в собственном доме. Ученые надеются, что их открытие позволит спроектировать системы вентиляции и фильтрации воздуха нового поколения. Правда, насколько далеко частицы масла способны распыляться по кухне, еще предстоит узнать.