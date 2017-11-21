Новый гаджет позволит женщинам не забывать о приеме оральных контрацептивов
Гаджет имеет рекомендуемую розничную цену 79$ и требует загрузки приложения на Android или iPhone. По словам разработчиков, устройство Popit открывает новые захватывающие возможности, позволяя женщинам не беспокоиться о ежедневном использовании контрацептивов.
Вероятность возникновения нежелательной беременности при использовании противозачаточных таблеток гораздо выше, чем многие предполагают. При типичном использовании риск нежелательной беременности составляет ошеломляющее 30%, чем при идеальном использовании, и гаджет Popit помогает сделать применение противозачаточных таблеток таким, каким оно должно быть в идеале, отмечают разработчики. Согласно проведенным испытаниям, использование устройства сократило количество пропущенных противозачаточных таблеток более чем на 80%.
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