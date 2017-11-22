Помощь при гиперактивном мочевом пузыре

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Управление по контролю за лекарственными препаратами и продуктами питания утвердило новый препарат, который помогает при гиперактивном мочевом пузыре. Применение лекарства одобрено только для взрослых.По эпидемиологическим данным гиперактивным мочевым пузырем страдает около 17% лиц женского пола и 16% мужского. Заболевание давно стало социальной проблемой, потому что приводит к снижению физической и сексуальной активности, к снижению продуктивности на работе и психическим расстройствам.Гиперактивный мочевой пузырь весьма распространенное заболевание, симптомы которого напоминают хронический цистит. Основным проявлением является учащенное мочеиспускание, императивные позывы на мочеиспускание. В тяжелых случаях возникший позыв приводит к неконтролируемому мочеиспусканию.«Пациенты с гиперактивным мочевым пузырем не могут жить полноценной жизнью, - заявил доктор Джордж Бенсон. - Новый лекарственный препарат помогает людям в лечении гиперактивного мочевого пузыря».Немецкой фирмой Шварц Фарма разработан и выпущен лекарственный препарат Товиаз. При приеме он расслабляет гладкую мускулатуру стенок мочевого пузыря и уменьшает частоту мочеиспусканий. Также этот препарат помогает пациентам с недержанием мочи.В исследовании данного лекарства приняло участие 1000 человек с указанным расстройством. Половина принимала Товиаз по 4 мг в день, другой половине – давали плацебо. Большинство добровольцев составляли женщины в возрасте около 58 лет. Исследование показало, что у пациентов значительно сократилась частота мочеиспусканий, позывы и неконтролируемое мочеиспускание.В виде побочных эффектов были отмечены: сухость во рту и запоры. Реже встречались сухость глаз и затруднения в мочеиспускании.