Ватные палочки – не самая частая причина травм барабанной перепонки
Специалисты проанализировали данные 80 пациентов (из них 20 были детьми) с травмами барабанной перепонки. Ученые проанализировали в каждом случае, почему произошла травма, где именно, насколько серьезна она была и как восстанавливался пациент. Более чем каждый второй случай наступил после того, как пациент получил тупую травму уха – либо его кто-то ударил, либо сработала подушка безопасности, либо он купался в море и неудачно попал под волну. В этих ситуациях на перепонку оказывается большое давление, и она может не выдержать.
Тем не менее, подчеркнули исследователи, от использования ватных палочек все же воздержаться – во-первых, 40% травм происходят именно из-за них, во-вторых, 5% этих травм требуют хирургического вмешательства. В ходе научной работы также выяснилось, что операции требовались взрослым, дети смогли восстановиться и без помощи хирургов.
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