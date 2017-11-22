Ватные палочки – не самая частая причина травм барабанной перепонки

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Каждый день огромное количество людей делает то, чего уже давно призывают не делать врачи: чистит уши ватными палочками. В 40% случаев, согласно израильскому исследованию, это заканчивается травмами барабанной перепонки, располагающейся внутри уха тонкой мембраны, которая позволяет человеку лучше слышать. Однако, говорит та же самая научная группа, все же не ватные палочки являются самой частой причиной таких повреждения – еще немного чаще, в 56% случаев, они наступают из-за тупых травм. Повреждения барабанной перепонки опасны не только проблемами со слухом и болевыми ощущениями, но еще и повышенной восприимчивостью уха к микроорганизмам, которым становится проще проникнуть глубоко внутрь через отверстие.Специалисты проанализировали данные 80 пациентов (из них 20 были детьми) с травмами барабанной перепонки. Ученые проанализировали в каждом случае, почему произошла травма, где именно, насколько серьезна она была и как восстанавливался пациент. Более чем каждый второй случай наступил после того, как пациент получил тупую травму уха – либо его кто-то ударил, либо сработала подушка безопасности, либо он купался в море и неудачно попал под волну. В этих ситуациях на перепонку оказывается большое давление, и она может не выдержать.Тем не менее, подчеркнули исследователи, от использования ватных палочек все же воздержаться – во-первых, 40% травм происходят именно из-за них, во-вторых, 5% этих травм требуют хирургического вмешательства. В ходе научной работы также выяснилось, что операции требовались взрослым, дети смогли восстановиться и без помощи хирургов.