Страшнее ртути и цианида: Как нас травят пальмовым маслом

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Европа уже давно отказалась от вредоносного пальмового масла и маргарина — ученые уже доказали, что это абсолютный смертельный яд. А в России пищевые корпорации продолжают безнаказанно травить все население, которая вызывает десятки смертельных заболеваний. И в первую очередь у детей и подростков.О том, что пальмовое масло — это яд, сегодня знает каждый. И каждый знает, что вредно есть жаренное даже на подсолнечном масле. А вот почему это вредно, объяснит далеко не каждый.И даже ученые долгое время объяснить этого не могли. Лишь новейшие исследования, проведенные Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA) и Объединенным экспертным комитетом по пищевым добавкам (JECFA) позволили окончательно ответить на вопрос, а чем же вредно пальмовое масло.При производстве продуктов питания при высоких температурах (выше 200 градусов) и, в частности, при рафинации и жарке растительных масел и жиров образуются вредные вещества. Это глицидиловые эфиры, а также 2-MCPD и 3-MCPD. Сегодня эти слова ничего не скажут рядовому покупателю — а уже завтра, наверняка, эти названия будет знать каждый.Между тем, эти вещества были открыты еще в семидесятых годах прошлого века, однако детально изучать их вредоносное воздействие на человеческий организм начали лишь недавно. И уже сегодня доказано, что эти соединения крайне токсичны.3-MCPD и его производные (эфиры) — это сильнейший яд для мочеполовой системы: он приводит к патологиям почек, вызывает почечную недостаточность и рак органов мочеполовой системы. Кроме того, это вещество может вызывать анемию (малокровие), он токсичен для нервной системы и для плода у беременных.Еще опаснее глицидиловые эфиры — они поражают генетический материал клетки. То есть их главная опасность состоит в том, что генетические изменения могут передаваться потомкам… которые никогда даже не принимали этих веществ. Фактически, младенец рождается, уже «отравленный» пальмовым маслом.Также европейские ученые установили, что глицидиловые эфиры поражают нервную систему, а также приводят к мужскому бесплодию и образованию огромного количества злокачественных опухолей.В каких же пищевых продуктах содержатся глицидиловые эфиры и 3-MCPD? Оказывается, практически во всех, начиная от картошки фри, жаренных пончиков, копченостей и заканчивая, казалось бы, «безобидными» вроде кофе, хлеба, тостов и лапши.Самая высокая концентрация вредоносных веществ, по оценкам европейских ученых, — в снеках (в частности, в соленых крекерах).Глицидиловые эфиры и 3-MCPD образуются при тепловой обработке всех без исключения растительных масел. Но — в разной концентрации.Специалисты Международного института науки о жизни (International Life Sciences Institute) классифицировали все рафинированные растительные масла и жиры по содержанию вредоносных фракций на три группы.Первая — с низким содержанием 3-MCPD: подсолнечное, рапсовое, соевое и кокосовое масла (их употребление в умеренных количествах относительно безвредно).Вторая — со средним содержанием 3-MCPD: оливковое, арахисовое, кукурузное, сафлоровое, хлопковое и рисовое масла.Третья группа — с высоким содержанием 3-MCPD: все гидрогенизированные жиры (в том числе маргарин), пальмовое масло, твердые фритюрные жиры. Все это в чистом виде — абсолютный яд!Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) по заказу Еврокомиссии (правительства Евросоюза) провело огромное, многолетнее исследование, чтобы узнать: насколько вредны рафинированные масла. И оказалось, что безопасный уровень потребления такого вещества, как 3-MCPD составляет 0,8 мг/кг массы тела человека в день. Если больше — начинаются опасные последствия, о которых мы сказали выше.А вот для глицидиловых эфиров такого «безвредного» минимума вообще нет. То есть это вещество опасно в любой концентрации — как ртуть или цианид. Его в продуктах питания быть не должно в принципе.Когда результаты исследования Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) и Объединенного экспертного комитета по пищевым добавкам (JECFA) были опубликованы, в Евросоюзе это произвело эффект разорвавшейся бомбы.В торговых сетях в разных странах начался массовый отзыв продуктов питания, которые оказались в буквальном смысле опасными.В мае 2016 года в Италии несколько торговых сетей (в том числе крупнейшая в стране COOP) сняли с продажи более двухсот продуктов питания, в том числе пасту Nutella. Именно на том основании, что в этом лакомстве очень высокое содержание пальмового масла.Уже в нынешнем году в Австрии с продажи сняли детское питание Novalac (произведенное в Германии и Франции), поскольку в нем обнаружилось высокое содержание 3-MCPD и глицидиловых эфиров — потенциально опасных производных пальмового масла.Фактически, всей пищевой индустрии Евросоюза был нанесен сильнейший удар. Благодаря ученым выяснилось, что на протяжении десятилетий миллионам людей попросту «впаривали» настоящий яд.После разгоревшегося скандала члены Европейской федерации масложировой и протеиновой промышленности (FEDIOL) были вынуждены сесть за стол переговоров с европейскими властями и договориться о совместной работе по снижению уровня 3-MCPD в маслах.Промышленники нехотя согласились уменьшить содержание глицидиловых эфиров во всех своих маслах до 1 промилле (1 мг/кг продукции). А уже к середине 2018 года по всей Европе будет законодательно закреплены жесточайшие ограничения на содержание глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевых продуктах — и в первую очередь, в детском питании.Естественно, производителям придется менять все свои технологии, наработанные десятилетиями. Но здоровье населения — дороже сиюминутной выгоды пищевых корпораций.К сожалению, о многолетней борьбе, которую ведут ученые и Еврокомиссия против корпораций (и которая все же завершилась победой!) в России почти ничего неизвестно.На полках супермаркетов по-прежнему полно всевозможных крекеров и печений, замороженных бургеров и картошки фри, сухих сливок и кукурузных хлопьев… А все это те пищевые продукты, которые готовятся исключительно на основе маргарина и пальмового масла — то есть это опять-таки стопроцентный яд!Корпорации продают эту гадость, богатеют — а народ медленно вымирает. Когда же власти России — вслед за европейскими — тоже задумаются о законодательном ограничении «масляного» производства? Этот вопрос «Свободная пресса» адресовала нашему постоянному эксперту по вопросам продовольственной безопасности,— Почему в нашей стране упорно не хотят замечать проблему наличия 3-MCPD в российских продуктах питания, я не понимаю! У меня есть несколько копий отписок российских чиновников, которые соглашаются, что проблема важная и ее нужно внимательно изучить, посовещаться, но дальше слов ничего не делают.Самое страшное — это 3-MCPD в детском питании. Все знают, что его там много, но ничего не предпринимают! Проблема не решается, замалчивается, забюрокрачивается. Ухудшается здоровье населения, в первую очередь детей и подростков. Наши онкоцентры забиты, рак молодеет. А 3-MCPD продолжает собирать кровавую дань, разрушая наше здоровье и здоровье нашего потомства.— 3-MCPD — это представитель класса веществ, который называется хлорпропанолы. И первый по значимости источник их образования — это жиры при их загрязнении хлором или использовании соляной кислоты в сочетании с нагреванием при их получении.Классический пример — это высокие концентрации 3-MCPD в низкокачественном пальмовом масле используемом, как вы верно заметили, недобросовестными производителями продуктов питания.Второй источник — это одноразовые фильтр-пакеты для чая, кофе, трав, бумажные фильтры. 3-MCPD образуется в них из клеящих смол, используемых в производстве нерастворимой бумаги.Третий источник — это соусы быстрого приготовления. Вы поливаете недорогим, соевым соусом рис и думаете, что едите полезное вегетарианское блюдо, при этом не подозревая, что в тарелке смертельная концентрация 3-MCPD.А образовался он в соусе при кипячении соевого экстракта в соляной кислоте (это технология, которая используется для быстрого промышленного получения соевого соуса, чтобы ускорить разрушение соевых белков).Четвертый источник 3-MCPD — это различные полимерные упаковки. Самый яркий пример — это белковые колбасные оболочки, которые считаются самыми безопасными. Но при этом мы забываем упоминать, что безопасны они, если изготовлены по дорогой технологии. А в дешевых упаковках 3-MCPD очень много.