6 продуктов, которые нельзя наносить на лицо

Некоторые продукты категорически не рекомендуется наносить на лицо, даже если они «натуральные». В их число входят:Сырые яйца входят в состав многих домашних масок для лица и для волос. Но правда в том, что наносить их на кожу как минимум опасно: в сырых яйцах могут содержаться бактерии сальмонеллы, которые могут попасть в Ваш организм через слизистые оболочки или через небольшие повреждения на коже.Ходят слухи о том, что с помощью лимонного сока можно избавиться от пигментных пятен и прыщей на коже. Это не так. Лимонный сок содержит много кислоты, которая изменит уровень pH на коже, разрушит кожный барьер, приведет к раздражениям и воспалениям.Некоторые утверждают, что пищевая сода эффективна при борьбе с прыщами, но от этого ингредиента тоже стоит отказаться. Сода может изменить уровень pH на коже и уменьшить толщину ее верхнего слоя.Корица пахнет очень приятно, но наносить ее на лицо не стоит. Как и предыдущие продукты, корица может повлиять на уровень pH на коже, кроме того, она может привести к раздражениям или ожогам.Казалось бы, кому может прийти в голову нанести на лицо майонез? Оказывается, некоторые считают, что он может увлажнять кожу не хуже крема. Действительности это не соответствует, так как майонез может закупорить поры, из-за за чего вырастает угроза появления прыщей и угревой сыпи. Более того, в готовом майонезе содержится огромное количество химикатов и ароматизаторов, которые нашей коже совсем не нужны.Некоторые люди с жирной кожей думают, что для избавления от лишнего жира можно использовать спиртосодержащие растворы. Однако алкоголь забирает из кожи важнейшие липиды, белки и жиры, из-за чего кожа остается слабой и уязвимой перед воспалениями.