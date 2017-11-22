Ученые выяснили истинное отношение женщин к своему здоровью
73% уверены: необходимо сочетать карьеру и личную жизнь; для 62% материальное благополучие и сохранение здоровья в целом одинаково важны.
Среди важнейших факторов, помогающих сохранить здоровье, опрошенные поставили на первые места здоровый сон, своевременный отдых, избегание стресса, отказ от курения (этих принципов придерживается от 23% до 65%).
И только каждая четвертая женщина следует принципам повышения медицинской грамотности, участия в диспансеризации, ответственного самолечения.
53% опрошенных женщин заявили, что планируют завести ребенка. Только 13% не имели детей и не планировали их заводить. Чаще всего женщин останавливали в этом вопросе материальные и жилищные условия (в особенности актуально в Москве). На третьем месте стояла неуверенность в завтрашнем дне.
А вот проблемы со здоровьем и отсутствие поддержки со стороны партнера оказались на последних местах. В целом каждая вторая респондентка назвала состояние своего здоровья хорошим и очень хорошим, а 42% - удовлетворительным.
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