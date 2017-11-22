Ученые выяснили, как корица борется с ожирением

Команда исследователей Университета Мичигана выяснила, как корица помогает бороться с ожирением.Ученые ранее наши, что циннамальдегид, эфирное масло, которое придает корице его аромат, защищает мышей от ожирения и гипергликемии, однако механизмы, лежащие в основе этого эффекта, не были хорошо поняты. Ученые во главе с Джун Ву захотели лучше понять действие коричного альдегида и определить, сможет ли он быть защитным и у людей. Полученные результаты указывают на то, что циннамальдегид улучшает метаболическое здоровье, воздействуя непосредственно на жировые клетки или адипоциты, побуждая их сжигать энергию в процессе термогенеза.Ву с коллегами проверили человеческие адипоциты, взятыми у добровольцев, представляющих широкий диапазон возрастов, этнических групп и индексов массы тела. Когда клетки обрабатывали циннамальдегидом, исследователи отмечали повышенную экспрессию нескольких генов и ферментов, которые усиливают липидный обмен. Они также наблюдали увеличение Ucp1 и Fgf21, которые являются важными метаболическими регуляторными белками, участвующими в термогенезе.Адипоциты обычно хранят энергию в виде липидов. Это долгосрочное хранение было выгодным для наших далеких предков, у которых был гораздо меньше доступа к жирам и, следовательно, имелась гораздо большая потребность в хранении жира. Этот жир затем используется организмом во времена дефицита или при низких температурах, которые индуцируют адипоциты для преобразования накопленной энергии в тепло.«Только относительно недавно избыток энергии стал проблемой. На протяжении всей эволюции проблема была противоположной - энергетическая недостаточность. Поэтому любой энергоемкий процесс обычно отключается, когда организм ему не нужен», поясняют авторы.С ростом эпидемии ожирения исследователи начали искать способы побудить жировые клетки активировать термогенез. Исходя из полученных данных, исследователи считают, что циннамальдегид может предложить такой способ активации, тем более, что соединение широко используется в пищевой промышленности. «Корица была частью наших диет в течение тысяч лет, и люди обычно наслаждаются ею», говорит Ву. «Поэтому, если это поможет защитить от ожирения, она может предложить подход к улучшению метаболического здоровья».Эксперты предупредили, что потребуются дальнейшие испытания для определения того, как лучше всего использовать метаболические преимущества коричного альдегида, не вызывая неблагоприятных побочных эффектов.