Ученые обнаружили белок, играющий ключевую роль в процессе роста мышц

Ученые из Университета Луисвилля провели эксперименты с новорожденными и взрослыми клетками животных. Специалисты обнаружили, что белок MyD88 важен для развития и регенерации скелетных мышц.

При образовании мышц размножаются стволовые клетки, которые затем становятся миобластами - предшественниками мышечных клеток. Из миобластов образуется мышечное волокно.

Исследователи выяснили: MyD88 необходим для формирования миобластов. Вероятно, открытие ученых позволит повысить эффективность лечения мышечной дистрофии и других заболеваний.

До этого специалисты из Северо-Западного университета установили, что еженедельное введение глюкокортикоидных стероидов, таких как преднизон, помогает ускорить восстановление при мышечных травмах. Этот вывод был сделан по итогам экспериментов с грызунами.
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