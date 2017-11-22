Ученые обнаружили белок, играющий ключевую роль в процессе роста мышц
При образовании мышц размножаются стволовые клетки, которые затем становятся миобластами - предшественниками мышечных клеток. Из миобластов образуется мышечное волокно.
Исследователи выяснили: MyD88 необходим для формирования миобластов. Вероятно, открытие ученых позволит повысить эффективность лечения мышечной дистрофии и других заболеваний.
До этого специалисты из Северо-Западного университета установили, что еженедельное введение глюкокортикоидных стероидов, таких как преднизон, помогает ускорить восстановление при мышечных травмах. Этот вывод был сделан по итогам экспериментов с грызунами.
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