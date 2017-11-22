Самые полезные продукты оказались источником опасных белков

Доктор Стэфан Гандри предупреждает: в некоторых овощах и цельнозерновых продуктах содержатся клейкие белки, известные как лектины. Так как растениям в природе приходится защищаться от насекомых, лектины взяли на себя роль оружия. Они парализуют насекомое, пытающееся съесть растение, рассказывает The Daily Mail.У людей же лектины могут вызывать аллергию, помутнение сознания, усталость, синдром раздраженного кишечника и даже аутоиммунные заболевания вроде ревматоидного артрита. Лектины проникают прямо в суставы, в нервные окончания, выстилку кровеносных сосудов и даже в головной мозг, провоцируя воспаление и аутоиммунную реакцию.Лектины больше сконцентрированы в продуктах, которые по сути сами являются семечком. Речь идет о горохе, бобовых, кешью и арахисе. Однако их можно найти также в семенах томатов, огурцов, красного перца и баклажанов. В цельнозерновых продуктах содержатся иные лектины, например, агглютинин зародышей пшеницы. С этой точки зрения, хлебобулочные изделия из цельной муки не так уж полезны.Не исключено, что лектины виноваты в повышенной чувствительности к зерновым продуктам. Но также есть точка зрения относительно пользы лектинов. Возможно, эти белки могут улучшать состояние выстилки кишечника за счет инициирования процесса регенерации клеток.