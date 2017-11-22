Эксперты рассказали, что произойдет, если все станут вегетарианцами
Здесь работает следующая закономерность: с одной стороны, станет доступнее ряд важных питательных веществ, включая углеводы, медь, магний и цистеин. Но, с другой стороны, потребление прочих необходимых человеку элементов, которые мы сейчас получаем из продуктов животного происхождения, будет уменьшаться.
Речь идет о дефиците кальция, витаминов А и D, В12, арахидоновой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой жирных кислот. А они, между тем, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, важны для развития детей (когнитивного и зрения). Правда, здоровое вегетарианское питание, по мнению специалистов, возможно в индивидуальном порядке.
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