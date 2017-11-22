Эксперты рассказали, что произойдет, если все станут вегетарианцами

Национальная академия наук США решила выяснить, что случится, если вдруг все жители Земли откажутся от животных продуктов и станут вегетарианцами. По мнению ученых, переход на растительную пищу может спровоцировать эпидемию дефицитов питательных веществ и банального недоедания.Здесь работает следующая закономерность: с одной стороны, станет доступнее ряд важных питательных веществ, включая углеводы, медь, магний и цистеин. Но, с другой стороны, потребление прочих необходимых человеку элементов, которые мы сейчас получаем из продуктов животного происхождения, будет уменьшаться.Речь идет о дефиците кальция, витаминов А и D, В12, арахидоновой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой жирных кислот. А они, между тем, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, важны для развития детей (когнитивного и зрения). Правда, здоровое вегетарианское питание, по мнению специалистов, возможно в индивидуальном порядке.