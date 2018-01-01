4 натуральных средства для очищения от паразитов!

Кишечные паразиты способны не только вызывать расстройства пищеварения, но и спровоцировать множество других проблем со здоровьем. В частности, они могут привести к изменению настроения и стать причиной нервного напряжения.

Предлагаем вашему вниманию 4 натуральных средства для очищения организма от паразитов.

Морковь дикая. Принять утром как глистогонное 3 г порошка из плодов (семян) моркови.

Морковь посевная. При острицах натереть морковь на терке и есть на завтрак вместе с 1 ст. молотых тыквенных семечек.

Орех грецкий. Против круглых и ленточных глистов выпить отвар незрелых грецких орехов (4 грецких ореха молочной стадии зрелости измельчить в мясорубке, залить 1 стаканом чуть подсоленного кипятка, дать настояться 30 минут, процедить, жмых выбросить) в течение дня за 3 раза. После каждого раза – солевое слабительное, через 30 минут – клизма.

Папайя. Острые на вкус семена, напоминающие горчицу, являются хорошим глистогонным средством.
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