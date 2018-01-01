Эксперты подсказали, как надолго позабыть о болях в спине

Требуется комплексное решение проблемы.Малоподвижный образ жизни, многочасовое сидение за рабочим столом,тяжелые сумки, напряжение, стресс… Все это способствует чрезмерной нагрузке на позвоночник. Появляется боль в спине. Узнайте, как от нее избавиться.Массаж снимет излишнее напряжениеБоли в спине чаще всего появляются. когда мышцы по обеим сторонам позвоночника работают не одинаково, ослаблены. перегружены или напряжены.Это сигнал того, что позвоночник перестает быть стабильной опорой.Ваша осанка ухудшается, позвонки и диски быстрее изнашиваются.Такие процедуры эффективно укрепят ослабленные мышцы, снимут напряжение. Массаж возвращает подвижность позвонков, улучшает кровоснабжение тканей. Благодаря этому боль уменьшается.Однако одного раза будет недостаточно. Чтобы боль прошла, понадобится как минимум 10 сеансов. Обычно массаж делается не только в области позвоночника, но также и спины, ягодиц, плеч. Но можно воздействовать только на отдельные группы мышц.При массаже позвоночника используются все классические техники: поглаживание,растирание, надавливание, похлопывание, а также вибрация.Облегчение спине принесет любой вид массажа, который воздействует на группу мышц, расположенных в области позвоночника, и расслабляет их.Хороший пример — процедура с помощью горячих камней.Она воздействует на весь организм и практически все системы, а также уменьшает стресс. Помимо этого такой массаж оказывает обезболивающее и успокаивающее действие.Приведите вес в норму! Это позволит снизить нагрузку на позвоночник.Боли в поясничном отделе позвоночника могут появиться в том случае, если вы резко прибавили в весе, например во время беременности. Особенно губителен излишек жировой ткани вокруг талии и на бедрах. Каждый новый килограмм именно в этом месте создает нагрузку на позвоночник такой величины, как будто вы прибавили 7 кг общего веса.Ограничьте количество животных жиров,сахара и соли. Выбирайте нежирное мясо и рыбу. Ешьте побольше продуктов, содержащих клетчатку: овощи, фрукты, бобовые и др.Не забывайте также о молочных продуктах. Это ценный источник кальция и белка — строительного материала для костей и суставных хрящей позвоночника. Возьмите за правило не уходить из дома без завтрака. С утра ешьте продукты. которые надолго придадут вам энергии, например цельнозерновой хлеб и овсянку.Помните про свежие фрукты. Вечером не ешьте продукты с большим содержанием углеводов, например блины или сладости. Конечно, на сытый желудок приятно засыпать, но это чревато набором веса.