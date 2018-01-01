Врачи рассказали, на какой стороне кровати лучше спать

Психологическое исследование подтвердило, что людям необходимо вставать с правильной половины кровати. Так, те из нас, кто просыпается и встает с левой половины постели, потом бывают более веселыми и беззаботными.Исследование с участием 2 000 человек показало, что просыпающиеся на правой половине постели люди впоследствии бывают более ворчливыми и усталыми в течение первой половины дня. А вот те, кто встает с левой половины, оказываются более счастливыми и беззаботными. Правая половина кровати, как оказалось, также влияет на резкие скачки настроения, и проснувшиеся там люди хуже справляются с выполнением своей работы.По словам исследователей, 90% просыпающихся каждое утро людей ощущают усталость, в среднем, по три утра в неделю. Обычному взрослому человеку требуется дождаться до 10 утра, прежде чем он почувствует себя по-настоящему проснувшимся. Плохой сон по ночам или его нехватка - основная причина утреней ворчливости. А она вызывает стресс, вызванный необходимостью выходить на улицу в сырую или холодную погоду."Когда вы выплескиваете на людей усталость или раздражительность, то вас обычно спрашивают о том, с той ли ноги вы встали, хотя надо думать о том, на какой половине кровати вы спали, - говорят исследователи. - Для большинства это поговорка и не более того, но наблюдения показывают, что перед нами научный факт. Правая половина постели является наименее удачной для сна. Если вы хотите ощущать себя более веселыми и беззаботными, а также хорошо высыпаться, то выбирайте для этого левую половину. Правда, если вы спите с партнером, то кому-то из вас все же придется идти на жертвы".