Эти два простых продукта наверняка спасут от морщин

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Бороться с морщинами просто.Наличие в рационе шоколада и разумных объемов красного вина способны помочь в борьбе с морщинами. Такие выводы сделаны после исследований специалистами из университета Эксетера при поддержке коллег из Брайтонского университета.Когда человек стареет, нити ДНК в клетках постепенно теряют защитные теломеры, которые действуют как пластиковые наконечники в конце шнурков. Команда ученых применяла соединения, основанные на химических веществах, естественно выявленных в красном вине, темном шоколаде, а также красном винограде и чернике, проводя исследования в лабораторных условиях. Указанные продукты, между тем, богаты флавоноидами, которые известны своими антиоксидантными и противовоспалительными эффектами. В итоге оказалось, что они также помогли омолодить старые клетки, сделав их моложе, после чего те стали вести себя как молодые клетки.Работа ученых основывается на их более ранних исследованиях, которые демонстрировали, что класс генов, которые именуют сплайсинговыми факторами, отключается по мере старения.