Медики подсказали эффективные рецепты против изжоги

Важные рекомендации от врачей.Зачастую после даже непродолжительного употребления фаст-фуда или другой нездоровой пищи возникают неприятные ощущения в животу, жжение в пищеводе и прочее. Узнай, соблюдение каких простых, но эффективных правил поможет тебе предотвратить изжогу.Периодическая изжога, как правило, возникает вследствие потребления большого количества газированных напитков, цитрусовых, томатов, шоколада, крепкого чая и кофе, свежеиспеченного хлеба и пирогов.Эти продукты понижают тонус клапана между пищеводом и желудком, в результате чего желудочное содержимое попадает в пищевод, вызывая изжогу. Таким же действием на клапан обладают никотин и некоторые лекарственные препараты.Предупредить изжогу помогут такие рекомендации:– Старайся есть небольшими по объему порциями, но чаще. Если тебе нужно плотно поесть – пей во время еды воду небольшими глотками. Вода смоет кислоту со стенок пищевода.– Во время и после еды ослабь тугой пояс. Ношение тугих поясов, беременность, поднятие тяжестей способствуют повышению внутрибрюшного давления, что, в свою очередь, способствует возникновению изжоги.– Если ты принимаешь лекарственные препараты, которые повышают кислотность в желудке (аспирин, ибупрофен, ортофен), старайся пить их после еды.– Не ложись спать или просто полежать сразу после приема пищи. Горизонтальное положение способствует затеканию кислоты в пищевод. Если ты чувствуешь потребность полежать – подними изголовье с помощью подушки на 10-15 см.