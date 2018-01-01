Как самому помочь себе при артрите

При артрите улучшить состояние поможет соблюдение несложных правил.Сбросьте вес - и почувствуете облегчение.Тепло помогает уменьшить боль и улучшает кровообращение. Холод подходит для лечения воспаленного сустава.Сделайте компресс, намочив полотенце в горячей или холодной воду и отжав его. Положите на пораженный сустав.Приложите пакет со льдом, обернутый полотенцем к болезненному участку.Одевайтесь тепло.Делайте себе компрессы из теплого (не горячего) растопленного пчелиного воска или парафина. Погрузите в него больные руки на 10 минут. Остывший воск легко удаляется, его можно использовать повторно.При ревматоидном артрите полезны ванны с английской солью. Добавьте две пригоршни английской соли в ванну с горячей водой и полежите 15-20 минут. Такое лечение не подходит людям пожилого возраста или имеющим высокое давление.Научитесь делать массаж суставов. Для этого используйте ладонь или большой палец либо локоть, чтобы надавить на мышцу и подержать несколько минут, а затем отпустить. При артрите колена или ступни разрабатывайте икру и переднюю часть ноги. Для массажа можно использовать смесь из 4 частей оливкового масла и 8 частей камфорного спирта.Двигайтесь по лестнице следующим образом: вначале делайте шаг здоровой ногой, когда идете вверх, и больной, когда идете вниз.Используйте дыхательную гимнастику. Научитесь дышать медленно, так как при слишком частом или глубоком дыхании боль в суставах усиливается.Ежедневно пейте имбирный чай (2 ч.л. молотого имбиря на 2 стакана кипятка)