Медики: прием витаминов вредит сердцу

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Ученые выяснили, что прием витаминов С и Е не приносит пользы в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.По статистике около 12% американцев употребляют данные витамины. На самом деле, их использование может нанести вред организму.Витамин Е называют питательным веществом 1990-х годов. Он обладает антиоксидантным действием на внутриклеточные липиды, уменьшает их окисление и предупреждает разрушение.Считалось, что витамин С - это лучшая питательная защита от болезней, инфекций и свободных радикалов для организма. А витамин А и Е и сила витамина С могут буквально разделаться с вредными частицами, которые вызывают болезни сердца. Ученые также говорили о пользе витамин С в борьбе с раком.Врачи Говард Сессо и Дж. Майкл Газиано занялись оценкой способности витаминов С и Е предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. На протяжении 8 лет они наблюдали за добровольцами, 5% из которых страдали недугами сердца.В эксперименте приняло участие 14641 человек в возрасте 64 лет. Они принимали витамин Е, витамин С или плацебо - соответственно были разделены по группам.Оказалось, что никакой разницы между группами относительно здоровья сердца ученые не выявили.Второе исследование рассматривало влияние витаминов B-12 и В-9. Полученные результаты были аналогичными итогам первого опыта.Выяснилось, что витамин А повышает риск кровотечения при сердечных приступах.Доктор Говардо Сессо заявил, что это наиболее ясные результаты об оценке воздействия витаминов за последние годы. Он предлагает людям экономить на покупке витаминов и добавок.