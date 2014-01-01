Как заставить организм худеть даже во сне

Эти привычки помогут избавиться от лишних килограммов.Хотя фраза «похудеть во сне» воспринимается как рекламный слоган, это нормальный физиологический процесс, говорят специалисты. Главное — знать, как его «включить». По мнению экспертов, для этого нужно лишь обзавестись парой новых привычек.Превратить в привычку эту рекомендацию под силу не каждому. Зато уж если приучить себя спать по 8,5 часов в сутки, можно ускорить процесс похудения в два раза.На примере двух групп ученые из Гарварда выяснили: добровольцы, проводящие в постели 8,5 часов, худеют в два раза быстрее тех, кто спит по 5, 5 часов — при одинаковом потреблении калорий.Более масштабные исследования провела другая группа исследователей из Гарварда. Они изучили привычки 133 353 здоровых женщин, которые в течение 10 лет хорошо высыпались. Выяснилось, что риск развития диабета 2 типа (который связан с избыточным весом) у них на 45 % ниже по сравнению с теми, кто спал менее 6 часов, у кого было апноэ сна или другие нарушения сна.Конкретные цифры привели специалисты клиники Майо. Они установили, что сокращение сна от привычного графика на 80 минут добавляет 549 нерастраченных калорий на следующий день.Стакан молока перед сном не только помогает заснуть, но и помогает росту мышечной ткани, пока вы спите. Все потому, что молоко или йогурт богаты казеином — белком, который «подпитывает» мышцы аминокислотами. Физиологически схема работает со всеми.Будь вы культуристом или артистом, предпочитающим легкие физические нагрузки. Мышцы в любом случае станут увеличиваться, тем самым ускоряя метаболизм и заставляя организм сжигать больше калорий.Теплое одеяло — плохой помощник в засыпании и похудении. Ученые обнаружили, что в прохладной комнате человек тратит часть калорий из хранилища белого жира для сжигания бурого.Напомним: белая жировая ткань — это то, что накапливается на бедрах и ягодицах. Ее главная задача — запасать липиды. Бурые жировые клетки отвечают за терморегуляцию и создают тепло из запасенных липидов. Грубо говоря, белый жир играет роль дров, которые попадают в «бурую» печь для отопления всего организма. Это тот случай, когда лишние сантиметры в прямом смысле сгорают, пока вы спите.Засыпать до того, как голова коснется подушки, — стресс для организма. Почитайте книгу, займитесь шитьем или любым другим хобби, не связанным с гаджетами и телевизором.«Это может показаться пустой тратой времени, но перед сном уделите себе 30 минут, даже если из-за этого вы пойдете спать чуть позже», — советует Ребекка Скотт, ассистент профессора неврологии в Центре сна при Нью-Йоркском университете. — Это помогает сделать сон крепче и накопить энергию».Ученые продолжают твердить: минимум за час до сна нужно отложить гаджеты и отойти подальше от компьютеров и телевизоров. Синий свет мониторов сокращает выработку гормона сна мелатонина.В 2014 исследователи из Оксфордского Университета изучили здоровье женщин, которые любят спать в темных комнатах. На 21 % они были меньше склонны к полноте, чем те, кто предпочитали спать со включенными торшерами или открытыми окнами.В идеале общий свет в помещении нужно тушить с заходом солнца. Находясь в полумраке, вы запасете массу мелатонина, считают европейские ученые. Но вряд ли они учли особенность российского климата.Пара-тройка бокалов красного перед сном не успокаивает, а наоборот, бодрит. Причем во второй половине ночи.«Это потому, что метаболизм сахара в алкогольных напитках не дает вашему телу нормально спать», — объясняет Ребекка Скотт, ассистент профессора неврологии в Центре сна при Нью-Йоркском университете.В 2015 году в Мельбурнском университете заметили: после ночных возлияний у человека в мозгу начинается настоящий фейерверк из нервных импульсов. Тут уж не до похудения и не до сна.Однако плотно есть, крепко спать и при этом худеть — из области фантастики. Работать над собой все равно придется.«Я обычно говорю своим пациентам, что процесс похудения — это тренога, опирающаяся на диеты, физические нагрузки и сон. Убери одну ножку — и конструкция рухнет», — сравнивает Александра Соша, врач в Медицинском колледже имени Вейла Корнелла.Интенсивные физические нагрузки незадолго до сна, конечно же, взбудоражат организм. Другое дело — расслабляющие асаны йоги, легкая растяжка и упражнения с диафрагмальным дыханием — для похудения и скорейшего засыпания.Такой подход позволяет успокоить парасимпатическую нервную систему, уменьшить напряжение и поскорее заснуть, считают специалисты.Кстати, мы не упомянули про секс — кроме крепкого сна, у этой привычки еще много преимуществ.