5 натуральных средств для очищения артерий и профилактики атеросклероза

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Из-за злоупотребления жирной пищи и солью наши артерии забиваются, в результате чего кровь перестает свободно циркулировать по сосудам.Постепенно мелкие частички жировых холестериновых бляшек накапливаются на стенках артерий, в результате чего нарушается кровообращение. А из-за этого нарушения возрастает риск возникновения инфаркта и инсульта.Очистить артерии и избежать опасных последствий атеросклероза помогут натуральные средства.. При сердечнососудистых заболеваниях, сопровождающихся отеками, делают 1 день в неделю разгрузочным: в течение дня за 4 раза съедают равными порциями 300 г замоченной на 20 минут в воде кураги и выпивают 500 мл абрикосового сока с мякотьюПлоды полезны при атеросклерозе и гипертонии, из них готовят салаты, пюре, кремы, используют для бутербродов.Как поливитаминное средство полезна при атеросклерозе и гипертонии.При депрессивных состояниях, начальных стадиях атеросклероза принимать настойку корней (готовится в соотношении 1:5 на т70% спирте) по 30-40 капель 2-3 раза в день.При атеросклерозе стенокардии, миокардитах, гипертонии пить настой соцветий (10г сырья на 200 мл кипятка) по 1 ст.л. с молоком 3 раза вдень.Или принимать настойку (готовится в соотношении 1:10 на 70% спирте) по 30-40 капель 2-3 раза в день с водой или молоком.