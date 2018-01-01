Мифы об интимной гигиене

Тема личной гигиены стара, как мир. И мы уверены – уж в этой области мы точно знаем все. Оказывается – не все. Некоторые вопросы и важные моменты нуждаются в уточнении. Поэтому сегодня мы раскрываем все секреты интимной гигиены.Соблюдение гигиены – не только короткие встречи с водой и мылом утром и вечером. Бдительность нужна в течение всего дня. И в первую очередь это относится к интимной гигиене. Ведь в наших тайных уголках, куда редко добираются кислород и ультрафиолет, обычно довольно тело и влажно. Это значит, что там создаются отличные условия для не только для полезных представителей микрофлоры слизистой, но и условно патогенных бактерий. В том числе и тех, что провоцируют появление неприятного запаха.Поэтому борьба за чистоту не прекращается ни на минуту. В ней должны использоваться влажные салфетки, прокладки или тампоны, а также правильно подобранная туалетная бумага. Чтобы избежать критических последствий, главное, не принимать на веру то, что считается прописными истинами, а лучше прислушаться к советам специалистов.У такого простого процесса тоже есть свои особенности. Например, если крылышки расположены не по центру прокладки, а смещены к краю, то на заднюю часть трусиков следует накладывать часть более длинную. В случае, когда вы спите на боку или на животе, а день проводите больше на ногах, то крылышки лучше располагать посередине ластовицы.Не стоит днем использовать ночные прокладки. Потому что у многих марок они по строению отличаются от дневных. Впитывающий слой распределен так, как это необходимо во время сна, когда женщина долго лежит и ее ноги сомкнуты. Из наполнителя могут быть удалены участки, которые создадут дискомфорт для спящего человека: те, что располагаются сзади. Днем такие «пустоты» могут стать причиной неудобств другого рода.Мнение, что толстые прокладки впитывают лучше тонких, – миф. У них одинаковая впитывающая способность, а наполнение различное. У тонких внутри сжатый слой материала, а у толстых – распушенный.С ежедневными прокладками все проще – чем она тоньше, тем удобнее. Степень впитывания не важна, поскольку такие прокладки призваны обеспечить сухость нижнего белья.Это тоже не совсем правда. При смешении с ароматом прокладки запах может стать еще более неприятным. По этой же причине не наносите на паховую область туалетную воду и дезодоранты – они не избавляют от запаха, а только оттеняют его. Если с утра вы приняли душ, а к середине дня уже чувствуете неприятный запах, то скорее всего, у вас есть нарушения флоры влагалища или бактериальное заболевание. Поэтому не разоряйтесь на особенные прокладки или дезодоранты, а посетите врача. Не решат проблему и прокладки, задерживающие запах.По тем же причинам не стоит слушать и советы по поводу того, что в критические дни нужно утепляться. Одежда не должна быть теплее, чем обычно, иначе нарушится воздухообмен, кожа и прокладка начнут преть, бактерии станут активнее размножаться. Единственное, что действительно необходимо – чаще менять прокладку, ежедневно мыться и больше двигаться. Когда вы долго сидите, воздух хуже проникает к коже.Врачи рекомендуют брать с собой на работу, в дорогу или на отдых лишь те средства, что имеют индивидуальную упаковку. Естественно, из гигиенических соображений. Абсорбент незащищенной прокладки впитывает влагу из воздуха и посторонние запахи, а это уменьшает их абсорбирующую способность. У многих марок есть прокладки – и ежедневные, и для критических дней, - запечатанные в полиэтилен по-отдельности. Влажные салфетки, которые могут понадобиться при смене гигиенических средств, всегда продаются в индивидуальной упаковке, поэтому безбоязненно кидайте их в косметичку.На ваш выбор представлено множество продуктов: от нейтральных очищающих гелей и пенок до средств с утонченными ароматами (кстати, за счет гипоаллергенных ароматизаторов), до содержащих в своем составе молочную кислоту для поддержания нормальной микрофлоры влагалища. Удобны в использовании и деликатны в уходе гидрофильное масло и пенка для интимной гигиены. За счет органической формулы такие средства являются прекрасной профилактикой молочницы, но из-за этого могут стать причиной аллергии.Тем, кто в дороге и не мыслит себя без ощущения свежести, очень подойдут салфетки для интимной гигиены. Компактно упакованные, они легко поместятся в сумочке или ящике рабочего стола.Кроме интимных салфеток, не забывайте брать с собой салфетки для рук (антисептические или антибактериальные). Удобнее всего мини-упаковки с 1-2 салфетками внутри.Причиной молочницы, цистита, ощущения дискомфорта и сухости слизистой может стать чрезмерное увлечение гигиеной.Нормальная микрофлора слизистой на 90% состоит из лактобактерий, выделяющих молочную кислоту. Они подавляют деятельность представителей условно патогенной флоры, которые тоже присутствуют на слизистой. При обработке слизистой антибактериальными, антисептическими, парфюмированными мылами среда становится щелочной, а не кислой, правильная флора нарушается, численность лактобактерий снижается, за дело берутся представители условно патогенной флоры. Они гораздо более живучи и восстанавливают свои колонии быстрее. Поэтому, когда вы выбираете средства для очищения слизистой, поинтересуйтесь их составом и свойствами.Тампоны можно использовать не всем женщинам. При ряде заболеваний, вирусных, грибковых вирусных, бактериальных, инфекциях, воспалениях слизистой применение тампонов противопоказано.Кровь – идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому сначала нужно вылечиться, избавиться от воспалений и только потом применять тампоны. Кровь содержит частички мертвого эндометрия, а тампон задерживает все эти «отходы». Именно поэтому гинекологи не рекомендуют использовать 1 тампон дольше 4 часов. Если забыть об этом, то можно получить «токсический шок».