3 настоя, улучшающие состояние здоровья при простатите

Простатит – острое или хроническое воспалительное заболевание предстательной железы (простаты).Возможных причин этого заболевания может быть множество. Большое влияние на развитие простатита имеет снижение защитных сил организма в целом, когда возбудители беспрепятственно проникают из внешней среды в органы мочеполовой системы, или прежде безобидные микробы, постоянно обитающие в среде здорового человека, становятся способными вызывать воспалительный процесс.Ослаблению иммунитета могут способствовать перенесенные острые инфекционные заболевания, сильный стресс, переохлаждение, острые пищевые отравления, а также курение и злоупотребление алкоголем.Чрезмерные физические и умственные нагрузки также могут подорвать иммунную систему.Не меньшую роль в развитии воспаления предстательной железы играют нарушения кровообращения в органах малого таза. Недостаток «свежей» крови, несущей клетки иммунной системы, богатой кислородом и очищающей ткани от вредных продуктов обмена, также создает благоприятные условия для размножения болезнетворных бактерий и развития воспаления.Повышен риск развития простатита у людей некоторых профессий, преимущественно связанных с наземным транспортом, (шоферов, мотоциклистов, машинистов). Его также могут вызывать частые мелкие травмы тканей предстательной железы (у велосипедистов, наездников) или длительные воздействия вибрации.Застою крови могут способствовать малоподвижный образ жизни, нерегулярная половая жизнь, длительное воздержание от половых контактов, или, наоборот, чрезмерная половая активность, злоупотребление техникой прерванного полового акта, хронические заболевания расположенных рядом с простатой органов.Требуется: 1 ст.л. листьев подорожника.Способ приготовленияЛистья залить кипятком, настоять 2 часа, процедить.Способ примененияПринимать по 1 ст.л. 4 раза в день за 20 минут до еды при импотенции и простатите.Требуется: 2 ст.л. измельченных корней лопуха, 2 стакана воды.Способ приготовленияКорни залить кипятком, настоять 2 часа.Способ примененияПринимать в теплом виде по 0,5 стакана 3-4 раза в день после перенесенного острого простатита.Требуется: 2 ст.л. измельченной травы зверобоя продырявленного, 0,5 л воды.Способ приготовленияТраву залить кипятком, настоять 2 часа.Способ примененияПринимать в теплом виде по 0,5 стакана 4 раза в день при хроническом простатите.