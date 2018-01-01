Продукты, которые помогают отрастить волосы

Дорогие шампуни, маски для волос и даже профессиональные косметические процедуры не помогут отрастить густую роскошную шевелюру, если не подпитывать волосы изнутри.Чтобы волосы стали густыми и сильными, а их рост ускорился, нужен определенный набор питательных веществ. И сбалансированное питание — это, пожалуй, 60% успеха. Здоровье и сила волос начинаются с корней, а питание к корням поступает с кровью. Таким образом, чтобы обеспечить их всеми необходимыми питательными веществами, нужно наладить постоянное поступление витаминов и минералов с пищей.Основной строительный материал для наших волос — кератин. Это белок, который производится в волосяных фолликулах и образует видимую часть волос. При дефиците необходимых для синтеза кератина аминокислот, в частности аминокислоты цистеин, он не вырабатывается в нужном количестве — волосы становятся слабыми и плохо растут.Поэтому первое место в списке продуктов, которые помогают отрастить шевелюру, занимают продукты, богатые качественным белком: мясо, птица, рыба, яйца.Цинк необходим для производства кератина, а значит, для крепких и густых волос. Его недостаток может даже спровоцировать раннее облысение. Отличный источник цинка — сырые тыквенные семечки.Но одна из самых частых причин выпадения и истончения волос — это недостаток железа. Только при участии железа происходит синтез гемоглобина — переносчика кислорода к тканям и органам. Не хватает кислорода — замедляется рост волос. Около 25% женщин испытывают острый дефицит этого микроэлемента. Железо лучше всего усваивается именно из животных продуктов. Для лучшего усвоения железа рекомендуется сочетать его прием с продуктами, богатыми витамином С.Витамин С, который необходим для усвоения железа, содержится буквально во всех растительных продуктах. Больше всего его в зеленом луке, сладком перце и клубнике.Витамин С улучшает кровообращение в волосяных фолликулах, питая и защищая их, что стимулирует рост волос. Именно витамин С способствует выработке коллагена, из которого состоит соединительная ткань, в том числе волосы. Цитрусовые, болгарский перец, квашеная капуста, черная смородина наиболее богаты этим витамином.Кроме того, волосам нужны витамины группы В. При их недостатке локоны теряют блеск, появляется сухость и ломкость, замедляется их рост. Витамины группы В содержатся в злаковых (каши из цельных круп, цельнозерновой хлеб), орехах, семечках, яйцах, мясе, рыбе, фруктах, овощах, зелени.Фолиевая кислота предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост. Источники: соя, чечевица, грецкие орехи, коричневый рис, зеленые листовые овощи.Если в организме не хватает кальция, то о густых и крепких волосах можете даже не мечтать. Это один из строительных материалов наших волос. Кальций, как известно, содержится в молочных продуктах. А также его много в семенах (кунжут, мак, чиа), овощах темно-зеленого цвета, зелени и орехах. Кальций плохо усваивается при дефиците магния, поэтому стоит добавить в рацион миндаль, какао, тыквенные семечки. Кунжут и миндаль идеальны, потому что в них есть сразу и кальций, и магний.Такой микроэлемент, как кремний, участвует в формировании соединительной ткани, предотвращает ломкость волос и способствует синтезу коллагена и кератина, которые отвечают за прочность волосяного покрова. В максимальных количествах содержится в растительных продуктах, особенно в молодой зелени. Отличный повод включить в свой рацион зеленые коктейли!Селен участвует в «транспортировке» элементов, необходимых для роста волос. Не стоит допускать его дефицита, если решили отрастить богатую шевелюру. Основной источник селена — грибы.Отрастить длинные и здоровые волосы несложно, достаточно соблюдать правила:-питайтесь сбалансированно и разнообразно;-сделайте основой рациона цельные продукты — крупы, бобовые, орехи и семена;-съедайте по 2-3 порции свежих овощей и фруктов в день;-избегайте сильно переработанных и рафинированных продуктов;-следите за нормой и качеством белка, чтобы обеспечить организм строительным материалом;-запаситесь терпением: результат будет виден лишь через несколько месяцев.