Целебные пузырьки: удивительные свойства шампанского

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эксперты рассказали о полезных свойствах игристого напитка.Оказалось, что популярный алкогольный напиток, который считается праздничным, еще и полезный. Эксперты утверждают, что в составе шампанского содержаться вещества, которые благоприятно влияют на нашу память, укрепляют иммунитет и улучшают работу сердца.Так, в шампанском содержится фенольная кислота, которая благотворно влияет на функции памяти. Она стабилизирует пространственное ориентирование, а также улучшает восприятие запахов и звуков. Также это вещество регулирует в организме сигналы между нервными клетками.Специалисты утверждают, что умеренное употребление этого напитка полезно для работы мозга и даже может стать профилактикой старческого слабоумия.Исследования показали, что после попадания шампанского в организм, в крови стимулируется выработка окиси азота. А это в свою очередь воздействует на сосуды, тем самым снижая артериальное давление. Напиток способствует расслаблению сосудов, что активизирует кровоток. А этот процесс в свою очередь предупреждает риски образования тромбов и, как следствие, снижает вероятность инфарктов.