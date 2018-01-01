Ученые объяснили, почему женщинам опасно быть слишком худыми

Оказывается, чрезмерная худоба также, как и ожирение, имеет массу негативных последствий.В погоне за стройным телом девушки нередко мучают себя диетами и изнурительными тренировками, причем многие из них, кто фанатично относится к своему телу и фигуре, доводят самих себя до анорексии или просто чрезмерной худобы, когда их вес ниже установленной нормы.Борьба за красивую стройную фигуру может начаться еще в подростковом возрасте, а это губительно для здоровья в будущем, но об этом мало кто задумывается. Плюс ко всему, некоторые представительницы прекрасного пола всю свою сознательную молодость, то есть до 30 лет, стараются разобраться с тем, как будет выглядеть их фигура и что нужно сделать для того, чтобы она была идеальной.По мнению американских ученых, чрезмерная худоба у женщин ведет к серьезным нарушениям, а именно - к наступлению ранней менопаузы. Особенно это касается тех, кто несколько лет прожил с явным недобором веса или же был полным человеком, а потом за непродолжительное время сбросил 20 и более лишних килограммов.И в том и в другом случае в организме девушки или женщины происходит гормональный сбой, поэтому кушать нужно всегда умерено, соблюдая правила рационального сбалансированного питания.Американские исследователи выяснили, что те женщины, которые еще с подросткового возраста находятся в весе ниже нормы, на 30% увеличивают свои шансы на наступление менопаузы до 45 лет. То же самое касается и тучных представительниц слабого пола, ведь из-за ожирения их организмы не могут функционировать правильно.Женщины, имеющие нормальный вес, сталкиваются с менопаузой в районе 45-55 лет, а некоторые и ближе к 60 годам, так что следите за своим весом и не допускайте ни недобора, ни перебора.