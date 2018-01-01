Диетологи рекомендуют отказаться от этих продуктов на завтрак

Не все блюда, даже какими полезными они не показались, подходят для завтраков.Диетологи назвали 5 блюд, которые лучше не употреблять после пробуждения.Красивый и вкусный смузи-боул быстро стал трендом в правильном питании. Это тот же вариант смузи, только налитый в тарелку и украшенный топингом и фруктами.Однако диетологи утверждают, что смузи-боул не лучший способ начать свой день. Специалисты утверждают, что это порция сахара, замаскированная под правильный завтрак. Фрукты, сухофрукты и гранола полны глюкозы и фруктозы. Большое количество сладкого в утреннее время приведет к всплеску сахара в крови, что усиливает выработку гормонов голода и приводит к тяге съесть еще что-нибудь вкусненькое. Лучше смузи-боул заменить на обычную овсянку или гранолу домашнего приготовления.Существует мнение, что в желтках содержится большое количество холестерина и жиров, поэтому многие отказываются от них в пользу чистых белков. Специалисты уверяют, что так вы теряете большое количество витаминов, минералов и полезных веществ, которые необходимы организму. Например, в желтках содержатся холин, витамины D, B и А, железо и селен.Йогурт часто добавляют к овсянке или смузи, это вкусно и полезно, ведь в нем содержатся пробиотики, полезные для пищеварения. Но будьте внимательны, когда покупаете этот молочный продукт. Обычные йогурты часто делаются из молока коров, которых кормят антибиотиками, гормонами роста, стероидами и пищей, обработанной гербицидами и пестицидами. Кроме этого, в таких йогуртах большое количество красителей, подсластителей и консервантов. Выбирайте только органические продукты.Все мы знаем, что сахар вреден для наших здоровья и фигуры, но утром так хочется выпить сладкого кофе! К сожалению, сахарозаменители так же вредны, как и сахар. Они приводят к тем же проблемам: ожирение, чувствительности к инсулину, непереносимости глюкозы, высокому кровяному давлению. Кроме того, многие подсластители являются канцерогенными. Если вам очень сложно без сахара, замените его на стевию или мед.Чаще всего в спешке вы забываете полноценно позавтракать, поэтому готовы перекусить смесью из сухофруктов и орешков. К сожалению, это опять же не лучшее решение. Большинство людей ассоциируют орехи с полезными жирами и белком, но смеси – это другая история. Производители часто добавляют в пачки засахаренные сухофрукты, хлопья в сиропе и жареные орехи, которые скорее вредны, чем полезны.