Корица действительно помогает сжигать жир

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Ученые из Мичиганского университета подтвердили давно известное предположение о том, что корица помогает организму эффективно сжигать накопленные жиры.Секрет кроется в соединении под названием циннамальдегид (или коричный альдегид), который не только придает приправе неповторимый аромат, но и защищает организм от гипергликемии и ожирения. Этот принцип был хорошо известен ученым и ранее, но эксперименты до этого проводились только на лабораторных мышах.Группа исследователей под руководством кандидата технических наук Чжун Ву решили искать «катализаторы», которые запустили бы процесс термогенеза в клетках человека, чтобы те не копили, а расходовали «топливные запасы».Ученые работали с добровольцами разных национальностей и возрастных групп с разными индексами массы тела. Они взяли у каждого участника образцы тканей, содержащих адипоциты, и обработали их циннамальдегидом.Под действием этого соединения заметно усилилась экспрессия нескольких генов и производство ферментов, которые усиливают липидный обмен. Более того, они также отметили повышенную выработку белков Ucp1 и Fgf21, которые являются важными метаболическими регуляторами и участвуют в термогенезе.По мнению Чжун Ву, результаты исследований могут стать основой для борьбы с ожирением. Ведь корица широко применяется в пищевой промышленности. Кроме того, эта пряность недорогая и общедоступная, и потому она может стать хорошей альтернативой дорогим лекарственным препаратам.