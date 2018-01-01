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Родители должны чаще говорить с младенцами, поскольку дети понимают значение слов уже в возрасте шести месяцев. Такое заявление сделали ученые после проведения исследования. Общение с младенцами быстрее разовьет речевые навыки, это успешно отразится на их развитии.Специалисты провели эксперимент, они давали малышам картинки с изображениями различных предметов и следили за их взглядом. В итоге оказалось, что дети обращают внимание на рисунки с предметами, не связанными друг с другом, например, автомобиль и яблоко. Вещи имеющие сходное значение, меньше интересуют младенцев. Подобная реакция возможна только в том случае, если дети понимают назначение предметов. Аналогичный эксперимент ученые привели с восприятием малышами слуховой информации, доказывающий их способность понимать суть слов.Ученые рекомендуют родителям разговаривать со своими детьми как можно чаще с раннего возраста, поскольку это положительно отразится на их дальнейшем развитии. При этом ученые советуют общаться с младенцами, как со взрослыми людьми.