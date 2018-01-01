Собаки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Медики из Швеции обнаружили, что собака благотворно влияет на здоровье своего хозяина. Как оказалось, что у собачников риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом ниже, чем у тех, у кого нет четвероногого друга.Чтобы убедиться в своих предположениях, ученые обратились к данным регистра населения Швеции, который содержит информацию о рождении, миграции, гражданском статусе и смерти жителей страны. Известно, что в анализ вошли данные о 3,4 миллиона человек в возрасте от 40 до 80 лет. Сведения о наличии собаки в семье ученые также получили из реестров.Особый интерес у исследователей вызвали заболевания сердечно-сосудистой системы и смерть от них. В частности, это такие недуги, как острый инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, ишемический и геморрагический инсульты.Анализ полученных данных показал, что 13,1% участников исследования держали собак хотя бы какое-то время на протяжении 12 лет. Как для одиноких, так и для семейных собачников риск смерти был ниже. Кроме того, для тех, кто живет с собакой один на один, наблюдался сниженный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее полезными в этом смысле оказались собаки охотничьих пород.По мнению авторов исследования, такой эффект связан с тем, что собаки побуждают хозяев к физической активности и пребыванию на свежем воздухе, а также дают им чувство социальной поддержки.