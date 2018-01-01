Доказана смертельная опасность мыла

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук в Пущино доказали, что триклозан — антибиотик, используемый, в частности, в некотором мыле — запускает программу самоуничтожения в клетках млекопитающих. Исследование принято к публикации в журнале BBA — Biomembranes.Специалисты, проведя эксперименты на крысах, показали, что триклозан, нарушая нормальную работу митохондрий (клеточных органелл, выполняющих энергетическую функцию), вызывает массовую гибель клеток печени.Как показали опыты, попадание антибиотика внутрь митохондрий приводит к появлению отверстий в их внутренней мембране, вследствие чего органеллы увеличиваются в размерах в два раза. Из-за этого внутрь митохондрий проникают сигнальные молекулы, которые инициируют апоптоз клетки.Выводы, полученные для грызунов, справедливы и для людей.Антибиотик триклозан открыт в середине 1960-х годов.Применяется для борьбы с бактериальными и грибковыми инфекциями. В настоящее время триклозан запрещен к использованию в жидком и твердом мыле в ЕС и США. «Стал он встречаться гораздо реже и у нас. Тем не менее, в больницах триклозан все еще используют в санитарных средствах», — отмечает соавтор Константин Белослудцев.