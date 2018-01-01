Акушеры категорически запретили беременным засыпать, лежа на спине
Из числа учтенных беременностей 291 вылилась в появление на свет мертвого ребенка. У 735 женщин роды прошли нормально. Эксперты исследовали привычки женщин, касавшиеся отхода ко сну. Учитывался и дневной, и ночной сон. Оказалось, поза, в которой засыпала беременная, играла ключевую роль.
Притом, специалисты успокаивают: не стоит казнить себя, если вы проснулись на спине. Но лучше контролировать положение тела максимально долго. Проблема заключается в том, что при нахождении на спине сосуды беременной испытывают колоссальную нагрузку - плод сильно на них давит. Возможно за счет давления ограничение притока крови и кислорода к плоду.
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