Акушеры категорически запретили беременным засыпать, лежа на спине

Группа исследователей решила понять, какая позиция наиболее оптимальна для сна во время беременности. Принято считать, что на спине спать вредно. Было доказано: это действительно так, передает BBC. Анализ состояния более 1000 женщин показал, что риск мертворождения повышается в два раза, если на третьем триместре женщина засыпает на спине.Из числа учтенных беременностей 291 вылилась в появление на свет мертвого ребенка. У 735 женщин роды прошли нормально. Эксперты исследовали привычки женщин, касавшиеся отхода ко сну. Учитывался и дневной, и ночной сон. Оказалось, поза, в которой засыпала беременная, играла ключевую роль.Притом, специалисты успокаивают: не стоит казнить себя, если вы проснулись на спине. Но лучше контролировать положение тела максимально долго. Проблема заключается в том, что при нахождении на спине сосуды беременной испытывают колоссальную нагрузку - плод сильно на них давит. Возможно за счет давления ограничение притока крови и кислорода к плоду.