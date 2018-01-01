Правда и мифы об овсянке

Существует ли польза в ежедневном употреблении овсяной каши в качестве главного продукта на завтрак? Можно ли с помощью введения ее в рацион питания сбросить лишний вес и улучшить деятельность желудочно-кишечного тракта?Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с элементами диетического питания, будь то диеты для снижения веса или рекомендуемые врачами при заболеваниях.Ограничивая человека в некоторых продуктах питания, диетологи и медики сошлись на мнении, что овсянка, а в частности овсяная каша, является неизменным важнейшим составляющим подобных диет (в одиноких случаях ее не рекомендуют при индивидуальной непереносимости).О ее целебных свойствах было известно еще во времена Гиппократа, когда блюда из зерен этого злака применяли для очищения организма.На сегодняшний день овсяная каша занимает первое место среди наиболее вкусных и полезных завтраков для всех людей, независимо от возраста и веса.Несмотря на то, что калорийность овсяной каша, сваренной на воде составляет 88 ккал в 100 граммах продукта, что является среднестатистическим показателем для каш из круп, ее основная польза заключается в позитивном воздействии на организм в целом. Это происходит за счет бета-глюкана, содержащегося в зернах.Такая злаковая пища предоставляет организму чувство сытости на долгое время, а также при постоянном употреблении приводит уровень сахара в крови в норму, позволяет рационализировать механику кишечного отдела, привести его микрофлору в порядок, и даже снизить показатели опасного холестерина в крови.Бета-глюканы — большие молекулы, которые не подвергаются обработке ферментами желудочно-кишечного тракта. Это вещество окутывается клетками слизистой оболочки кишечника, и ускорено переправляются в слой, находящийся под слизистой оболочкой, где происходит усиление иммунокомпетентных клеток, которые отвечают за местный иммунитет.Типичная для овсяной каши вязкость возникает за счет бета-глюканов, а не глютенов, которые обладают таким же свойством. В отличие от бета-глюканов, которые являются углеводами, глютены представляют собой белок.Овсяная каша имеет в своем составе большое количество витаминов (PP, H, B1, B2, E) и минеральных веществ (железо, кальций, магний, цинк, фосфор, калий, натрий). Систематическое употребление ее в пищу приводит к уменьшению опасного холестерина в крови и к риску заболеваний сердечно-сосудистой системы.Огромное количество пищевых волокон вычищают лишние накопления со стенок желудка, нормализируя его работу. Следует ежедневно употреблять 120-150 грамм овсяной каши для улучшения работы внутренних систем и органов.Помимо очистительных свойств эта зерновая культура является мощнейшим и самым дешевым органическим пребиотиком, который стабилизирует микрофлору кишечника и обладает иммуномоделирующим свойством. Работая непосредственно в важнейшем для защитной системы организма органе — кишечнике, бета-глюкан уменьшает количество вредных бактерий в нем.Для приготовления каши из овсяных хлопьев ? стакана продукта следует залить 2 стаканами холодной воды, поставить на огонь и довести до кипения. Затем варить 10 минут на медленном огне. Вместо воды можно использовать молоко. Для улучшения вкусовых качеств в приготовленную кашу можно добавить орехи, мед, ягоды и свежие (либо мороженые) фрукты. Идеальным сочетанием является овсянка с бананом и клубникой. Также можно оставить залитые водой хлопья на ночь (10-12 часов), а утром разогреть в микроволновой печи и подать с любимыми фруктами.Среди большого количества положительных сторон этого незаменимого продукта трудно представить, что он может принести вред организму, однако это так. Лица, страдающие аллергией на глютен должны отказаться от употребления злака. Хотя в самой овсянке глютен отсутствует, однако в процессе изготовления хлопьев это вещество может попасть в конечный продукт. Также следует избегать добавления в качестве усилителей вкуса продуктов, которые являются непереносимыми для конкретного человека.Систематическое употребление в пищу 120-150 грамм овсянки способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и повышению иммунитета.