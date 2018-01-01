Шесть продуктов, провоцирующих образование камней в почках

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Профилактика лучше лечения.Пугающее словосочетание «камни в почках»… К сожалению это весьма распространенное явление, а вызвано оно может быть разными факторами.Камни в почках представляют собой маленькие твердые фрагменты, которые не могут самостоятельно покинуть наш организм и застревают в мочевыводящих путях, вызывая при этом сильную боль.Не лишним будет знать, какие именно продукты питания могут стать причиной появления камней в почках, чтобы, по возможности, избегать их потребления или хотя бы максимально сократить их количество в своем рационе.Рацион питания — это ключевой момент, если речь заходит о камнях в почках. Очень важно, чем мы питаемся, чтобы не допустить их образования или же вывести из организма, если они уже появились.Но, как говорится, «профилактика лучше лечения».А потому стоит знать, какие продукты вам стоит перестать есть, если у вас имеется склонность к образованию камней в почках или если вы уже сталкивались с этой проблемой раньше.Кофе — это главный «герой» нашего завтрака. Мы пьем этот напиток каждый день, ведь он помогает нам проснуться и взбодриться, лучше выполнять свои обязанности в течение дня и чувствовать себя более энергичными. Но у него есть и «побочные эффекты».И один из них вот какой: кофе заставляет наши почки работать больше и увеличивает вероятность образования камней в почках.Не стоит забывать, что кофеин присутствует не только в самом кофе, но и в некоторых видах чая, а также в сладких газированных напитках, например в Кока-коле.Все вышеперечисленные напитки увеличивают уровень кальция в моче и тем самым в долгосрочной перспективе могут вызвать почечную недостаточность (из-за стимулирующих веществ, которые входят в их питательный состав).Белки и жиры животного происхождения также напрямую связаны с образованием камней в почках и, следовательно, с повреждением этого парного органа.Если в вашем рационе присутствует слишком много мясных продуктов, то вам следует помнить, что организму очень сложно избавляться от их компонентов.Кроме того, данные продукты богаты пуринами и мочевой кислотой. А это может привести не только к образованию камней, но и к развитию подагры.Среди других источников пуринов можно выделить спаржу, бобовые и капусту. Старайтесь не есть эти продукты слишком часто, чтобы избавить себя от проблемы образования камней в почках и чрезмерного скопления мочевой кислоты.Мы часто используем их для приготовления десертов и напитков, они присутствуют даже в «диетических» и «низкокалорийных» продуктах.Можно подумать, что они полезнее, чем сахар, но у них есть огромное количество побочных эффектов, среди которых влияние на образование камней в почках и ухудшение функции этого органа в целом.Одной из самых распространенных причин появления проблем с пищеварением является избыточное потребление соли.И даже если мы специально не добавляем соль в пищу, которую готовим сами, знайте, что она в больших количествах содержится во всех полуфабрикатах и даже в сладких продуктах питания.Чрезмерное потребление соли способствует задержке жидкости в организме и образованию камней в почках. Наше тело просто не в состоянии выводить такое количество соли, и в результате она накапливается и хранится в почках и кишечном тракте.Кроме того, соль может привести к повышению артериального давления и значительной прибавке в весе.Люди, склонные к образованию камней в почках должны избегать потребления продуктов, содержащих оксалаты. Дело в том, что это органическое соединение способствует скоплению натрия и кальция в почках.Морепродукты как раз относятся к такой пище, но они далеко не единственные.Еще это зеленые листовые овощи, шоколад и орехи.Кроме того, желательно уменьшить потребление арахиса, пшеничных отрубей и свеклы, чтобы предотвратить образование камней.Еще оксалаты содержатся в печени и сельдерее, но там их значения минимальны.Помните, что дневная норма данного соединения не должна превышать 50 мг.А для того, чтобы уменьшить его усвоение, рекомендуется потреблять продукты питания, богатые кальцием. Вместе эти вещества намного легче удаляются из нашего организма.Да, вне всяких сомнений, молочные продукты являются важной составляющей нашего рациона.Они обеспечивают наш организм кальцием и действительно очень важны для укрепления и поддержания здоровья костей, однако для тех, кто склонен к образованию камней, эти продукты будут далеко не так полезны.Потребление молока, йогуртов и сыров увеличивает выведение кальция с мочой, а это, в свою очередь, затрудняет удаление камней и шлаков из организма.А поскольку недостаток кальция является в рационе связан с повышенным риском появления камней, рекомендуется умеренное потребление молочных продуктов.Это означает, что не нужно полностью исключать кальций из своего меню, просто старайтесь получать его из других источников, например, из миндаля.Что нужно есть, чтобы избежать появления камней в почках?Учитывая все вышеперечисленные продукты питания, потребления которых лучше избегать, не лишним было бы привести и «разрешенный» список.В дополнение к здоровому рациону питания и образу жизни (предполагающему регулярные физические нагрузки, отказ от курения и малоподвижного ритма жизни) советуем вам выпивать не менее 3 л воды в день.Несмотря на то, что рекомендуемая норма для взрослого составляет 2 л воды в день, люди, склонные к образованию камней в почках, должны увеличить ее.Ведь если выпивать по 3 л воды в день, это заставит организм вырабатывать около 2 л мочи, а эта жидкость помогает организму очищаться от шлаков, которые скапливаются в мочевыводящих путях.Если вы не можете пить столько воды, то можете заменить ее коктейлями, соками или же настоями. Он обеспечат ваш организм не только самой жидкостью, но и многочисленными питательными веществами.Только будьте внимательны: кофе, алкоголь и газированные напитки «не в счет»!