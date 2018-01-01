Грозит ли вам диабет?

Второй тип диабета появляется, наоборот, из-за огромного количества инсулина в крови, к которому развивается нечувствительность, он не выполняет свою функцию (не открывает глюкозе путь к клеткам, но превращает ее в жир). Развиваются осложнения: в первую очередь страдают глаза, почки, периферическая нервная система. Так как поражаются сосуды, велик риск развития трофических язв и гангрен, что приводит к тяжелой инвалидизации.Сахарный диабет второго типа «наедается» годами и встречается чаще. Не нужно сбрасывать со счетов и наследственную предрасположенность. Также существует диабет беременных. Опасность диабета второго типа в том, что его симптомы часто неочевидны.— Коварство заболевания в том, что диабет может начаться в любом возрасте, даже у детей (особенно первый тип). Первым симптомом диабета второго типа можно смело считать лишний вес. Если вам постоянно хочется есть, вы замечаете, что порции, необходимые для насыщения, увеличиваются, — это верный признак того, что в организме слишком много инсулина, поскольку этот гормон стимулирует аппетит. Чувство мучительной жажды — тоже важный признак. Но есть и другие маркеры диабета: медленное заживление порезов, астеничность, общее снижение сопротивляемости организма, постоянная усталость, пониженное либидо. Рекомендуется перейти на дробное питание. Исключить продукты, содержащие сахар, в том числе сладкие фрукты, хлебобулочные изделия. После 19:00 можно только кисломолочные продукты. Важно больше двигаться. Даже простая прогулка снижает уровень сахара в крови. Правильно организовав питание и режим нагрузок, удается снизить и даже полностью нормализовать уровень инсулина. Но если эти методы не помогают, назначаются препараты. Сегодня появились и немедикаментозные способы лечения, такие как МДМ-терапия. Неважно как — главное, добиться нормального уровня инсулина в крови.