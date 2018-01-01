Боль в суставах: что делать?

С болью в суставах многие знакомы — явление это довольно распространенное, и причины его многообразны. Случается, что проблема долгие годы дает о себе знать лишь эпизодическими приступами, но когда боль становится постоянным спутником, начинает ограничивать наши возможности, мешать привычному образу жизни, мы понимаем, что с этим что-то нужно делать.Конечно, варианты лечения бывают разными — они зависят от многих факторов, и лечащий врач всегда предлагает оптимальное решение проблемы, исходя из общей картины заболевания. Но когда другие методы себя исчерпали, однажды наступает момент, которого боятся многие пациенты: ортопед предлагает операцию по замене сустава. Тут возникает множество вопросов, сомнений, страхов — и они вполне понятны. Разрешить вопросы и преодолеть опасения помогает осведомленность о том, что же нас ожидает. Поэтому давайте подробнее поговорим об этом, чтобы принять спокойное, осознанное и взвешенное решение.Необходимость операции протезирования сустава не всегда бывает очевидной. Все мы переносим боль по-разному. Вот почему пациент и врач-ортопед должны принимать решение вместе. Например, на рентгенограммах суставов у некоторых пациентов уже есть тяжелые проявления артроза, но почему-то на их качестве жизни это не отражается, они по-прежнему активны и не испытывают серьезного дискомфорта. У других пациентов на рентгенограммах видны только начальные признаки болезни, но при этом они испытывают страшные боли, с которыми не могут жить. Одно можно сказать точно: это определенно не соревнование, кто продержится без операции дольше.Людям среднего возраста может казаться, что еще слишком рано соглашаться на замену сустава, даже если этот шаг облегчит боль. Но когда вы прошли все другие варианты лечения, а боли становятся все сильнее, отсрочка операции ощущается как пытка. Пациент выбирает хирургическое вмешательство по той простой причине, что устает от постоянной боли, которую испытывает при каждом шаге, а отдых и обезболивающие препараты уже не приносят облегчения. Операция в этом случае — реальный способ улучшить качество жизни и восстановить двигательную активность.Как определить, что польза от операции перевешивает ее риск? Ведь даже когда вы испытываете постоянную боль в коленном или тазобедренном суставе, не всегда легко решить, что настал момент для операции по его замене. Может быть, вы слишком рано сдаетесь? Или наоборот, вы терпите уже слишком долго?Число пациентов, которым выполнена операция протезирования коленного или тазобедренного сустава, растет с каждым годом, и они становятся все моложе. Но есть и те, кто не хотят идти на операцию, и это нормально. Возможно, заболевание сустава уже не позволяет им ходить, но при этом они говорят, что слышали о случаях хирургических осложнений, поэтому не хотят делать операцию. Они лучше будут страдать, чем согласятся, опасаясь, что с ними что-то произойдет. Они все ждут, терпят и ждут…В среднем, по результатам опросов люди, прошедшие через операцию по замене сустава, испытывали сильную боль в тазобедренном или коленном суставе от 7 до 11 лет, прежде чем решились «пойти под нож». Такие пациенты откладывали операцию из-за страха, неполной осведомленности о возможных вариантах лечения и недостатка достоверной информации о результатах протезирования суставов.Терпеть боль – не всегда так благоразумно, как кажется. Поскольку хроническая боль часто приводит к ограничению подвижности, многие люди, боясь операции, позволяют своей жизни ускользнуть от них. Они набирают вес и перестают делать то, что им нравится — например, заниматься любимым видом спорта и даже выгуливать свою собаку. Их тело утрачивает гибкость, а некоторым становится тяжело ходить. Отсрочка операции часто означает, что вы позволяете боли заметно снизить качество вашей жизни.Несмотря на преимущества операции, не рекомендуется спешить с хирургическим вмешательством, пока вы тщательно не оцените все плюсы и минусы, не взвесите все «за» и «против». Как и любая другая операция, замена суставов сопряжена с потенциальными опасностями — такими как инфекция и тромбозы. Пациенты могут испытывать сильные послеоперационные боли и длительно хромать. В некоторых случаях требуется повторная операция, если искусственный сустав смещается или изнашивается. В больницах с большим опытом лечения и хорошей репутацией риск этих осложнений очень низкий, но тем не менее, он существует.Специалисты не рекомендуют замену суставов пациентам, которым еще не проводилось консервативное лечение: физио- и кинезотерапия (лечение физическими упражнениями), лечение противовоспалительными обезболивающими препаратами и внутрисуставными инъекциями, снижение веса.Например, упражнения для укрепления мышц вокруг сустава часто помогают облегчить боль. Сильные мышцы укрепляют суставы, тем самым препятствуя усилению боли при обострениях заболевания. Сбалансированное питание и поддержание здорового веса помогают уменьшить высокое давление на суставы, оказываемое лишними килограммами. Пациенты могут избежать операции по замене сустава или отложить ее на долгий срок, если достигают идеального веса тела.Ортопеды советуют пациентам опробовать все нехирургические варианты лечения прежде, чем просить об операции, а также честно ответить самому себе на вопрос: «Как я изменил свой образ жизни?».Как же все-таки определить, что настало время для операции? Когда, наконец, решить для себя, быть или не быть прекращению болей, восстановлению двигательной активности, возвращению к привычному образу жизни, быть или не быть улучшению качества жизни?Часто пациенты приходят к собственному решению, считая, что «с них уже хватит». Иногда правильный момент настает, когда пациент начинает говорить: «Я не могу больше выносить эту боль, я должен что-то сделать» — или: «Я больше не могу так жить».У многих людей ранние симптомы остеоартрита выражены слабо и неплохо переносятся, особенно если изменяется образ жизни. Но когда боль и скованность уже мешают вам работать, спать или делать то, что вам нравится, наступает момент для обдумывания операции.Не следует фиксироваться на возрасте. Если ваше тело говорит, что ему требуется замена сустава, прислушайтесь к нему, не обращая внимания на возраст. 45 лет вам или 75 — не имеет значения Важно понять себя, свое тело, реально оценить интенсивность боли и ту цену, которую приходится ей платить.Проконсультируйтесь с вашим врачом и убедитесь, что боль исходит именно из сустава, а не передается из соседних областей тела, не является результатом неврологических или сосудистых заболеваний. Вместе с врачом-ортопедом внимательно изучите пользу и риск операции, а также получите второе мнение.Если врачи-ортопеды единодушно рекомендуют вам протезирование сустава как единственный способ лечения артроза — это значит, что все другие варианты лечения исчерпали свои возможности. Теперь ответить на вопрос, быть или не быть, можете только вы.Что общего у знаменитого российского фигуриста Алексея Ягудина, актера Антона Макарского, героя боевиков Арнольда Шварценеггера, рок-звезды Стива Тайлера из группы Aerosmith, немецкого теннисиста, бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера и хорошо известного в России доктора медицинских наук, создателя нового направления лечения – кинезотерапии — Сергея Бубновского?Помимо того, что все они известные люди, каждый из них прошел через операцию по замене суставов. И похоже, их дальнейшая жизнь складывается весьма успешно. Думаете, потому, что они знаменитости, а потому «на особом положении»? Вовсе нет! В наше время тысячи и тысячи обычных россиян продолжают активную жизнь после операции протезирования суставов. Хотя, конечно, они не так широко известны. Почитайте реальные истории пациентов на сайте Клиники эндопротезирования суставов Coxa – и вы убедитесь, что ваша проблема решаема. Эта клиника (по-русски ее название читается «Кокса», что в переводе с латинского означает «тазобедренный сустав») — единственная в Финляндии больница, исключительно специализирующаяся на артропластике. Здесь трудится 200 специалистов высшего уровня, которые ежегодно делают 3 500 артропластик. Безопасность пациентов в Coxa находится на высшем уровне по международным стандартам.