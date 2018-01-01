Как укрепить иммунитет: закаливание горла

Чтобы привести свою иммунную систему в порядок закаливание является отличным средством. Кроме обычных способов закаливания: обливание, контрастный душ и воздушные ванны, также существует местное закаливание горла.Для того чтобы повысить иммунитет и противостоять воспалительному процессу горла существует несколько видов закаливания:Данный вид закаливания представляет собой полоскание горла сначала обычной тёплой водой, а потом постепенно снижая температуру воды, советует журнал ladyhealth.com.ua. Полезно также кроме обычной воды полоскать горло настоем шалфея, ромашки и календулы, а также холодным соляным раствором: на 1 ч. л соли полстакана воды. Вода должна быть обязательно чистой минеральной либо кипяченой.Необходимо из пульверизатора каждый день опрыскивать горло сначала тёплой водой, затем снижать температуру до 15 градусов.Для процедуры необходимо укутывать зону шеи полотенцем, смоченным в горячей воде, а затем в холодной, и чередовать. Горячий компресс держать около 2 минут, холодный минуту.Утром, после завтрака, нужно делать массаж льдом, протирать им поверхность шеи. Необходимо водить кубиком льда по шее, не останавливаясь на одном месте.Важно учитывать что при укреплении местного иммунитета немаловажную роль играет и состояние горла. Если имеются хронические заболевания горла, например, фарингит, ангина, ларингит, то для данных процедур лучше всего проконсультироваться с врачом. И ещё: ни в коем случае нельзя заниматься закаливанием горла в момент воспалительного процесса.