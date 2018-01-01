Эксперты рассказали, чем облепиха полезна для здоровья

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Облепиха - ягода очень полезная и просто необходимая для нашего организма. Она содержит высокое содержание полезных веществ: витамин C, витамины B1, В2, фолиевая кислота, сахар, каротин и много органических кислот.Также облепиха содержит в себе важные для организма бор, железо и марганец.Масло и сок облепихи благотворно сказываются на состоянии здоровья, способствуют омоложению и регенерации кожных покровов, обладают антимикробным и противовоспалительным действиями.Листья облепихи, также как и сама ягода содержат высокое количество дубильных веществ, аскорбиновой кислоты и прочих полезных микроэлементов. В сушёном виде облепиха полезна при гипертонической болезни и расстройстве желудка.Чай с облепихой эффективен при стоматите. Необходимо взять 5 г сухих листьев и заваривать 1 стаканом кипятка. Также облепиховый чай из листьев эффективен при гиповитаминозе.Постоянное употребление облепихи в рацион повысит иммунитет и улучшит состояние здоровья, особенно в межсезонье, когда организму так никогда необходимо много витаминов.