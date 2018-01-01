12 вещей, которые вызывают сильнейший стресс

Список вещей, которые нужно прекратить терпеть, чтобы прожить счастливую, успешную жизнь, полную морального удовлетворения

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Излишняя терпимость может Вас опустошить. Вам не удастся прожить счастливую, успешную жизнь, полную морального удовлетворения, если Вы будете тратить всю свою энергию на вещи, которые не стоило бы терпеть. Порой следует уметь стоять на своем.Речь идет о том, что, возможно, вы можете начать всё сначала, либо же создать что-то куда лучше. Порой вам нужно отойти от себя на некоторую дистанцию, чтобы все отчетливо увидеть. Иногда повзрослеть означает избавиться от старых привычек, взаимоотношений, а взамен найти что-то новое, что-то, что действительно заставляет Вас двигаться вперед. Это что-то пробуждает в Вас такой сумасшедший интерес к жизни, что ложась спать, Вы с нетерпением уже ждете утра. Именно в этом и заключается вся жизнь.Ваши мысли, ваш ум – это Ваш священный мир. И только Вам решать либо закрыть в нем окна и тем самым превратить этот мир в темноту, либо же наоборот - открыть их и впустить свет. Даже в самых сложных ситуациях можно увидеть свет в конце тоннеля.О чем вы чаще всего думаете? Как далеко Вы прошли, либо как далеко Вам нужно еще идти? Вы скорее вспомните о своих сильных или же слабых сторонах? Что чаще всего с Вами может произойти, лучшее, что только может быть, либо же худшее?Обращайте внимание на Ваш внутренний диалог. Быть может быть Ваши мысли это единственное, что необходимо изменить, для того чтобы обрести больше счастья, больше любви и больше успеха.Вы не перестанете вредить самому себе, пока не научитесь ценить и поддерживать себя. Вы не обязаны следить за тем, что говорят или делают окружающие, но только Вам решать, что им следует говорить или делать, когда дело касается Вас. Только Вам под силу лишить возможности их ядовитые слова поразить ваше сердце и мысли. Помните, если Вы не почитаете Ваш внутренний мир, никто другой этого так же не станет делать.Стройте свои отношения правильно. Иногда Вы чувствуете себя более одиноко, находясь с кем-то вместе, нежели когда Вы одни. Будьте с людьми, которые ценят Вас. Вам не нужно много друзей для счастья, достаточно всего лишь несколько человек, но тех, кто ценит Вас за то, кто Вы есть. И уходим мы не потому, что кто-то нас не достоин, а всего лишь потому, что наконец-то сами осознали собственную ценность.Ваш внутренний мир может спокойно ночью отдыхать только в том случае, если Вы никого не используете в своих целях. Если Вам удастся прожить жизнь без фальши, Вы сохраните мир и спокойствие в ваших мыслях, а этот мир бесценен. Будьте честны и окружайте себя такими же людьми.Если это кажется Вам неправильным, не останавливайтесь на одной или двух сферах деятельности, которыми Вы занимаетесь без особого интереса. Продолжайте поиск. В конце концов, Вы обязательно найдете то, что искали. Если Вы тяжело работаете, но при этом наслаждаетесь каждой минутой этой работы, не останавливайтесь. Вы на пороге чего-то грандиозного. Если ваша работа – это ваша страсть, то как же она может быть в тягость?Просыпайтесь на полчаса раньше, в таком случае Вы не будете бежать сломя голову. Эти 30 минут помогут Вам избежать штрафа за превышение скорости, опоздания, а также другой головной боли.Наведите порядок. Избавьтесь от хлама, которым Вы не пользуетесь. Прочтите книгу Девида Аллена «Как привести дела в порядок», это некое практическое руководство по наведению порядка.Если Вы приобретаете знания, это еще не значит, что Вы взрослеете. Взросление происходит тогда, когда Ваши знания меняют Вашу жизнь. Просто сидя и посылая мысли в космос, Вы не сможете ничего изменить, не сможете продвинуться ни на шаг вперед. Если Вы продолжите делать то, что Вы делаете, Вы продолжите получать то, что получаете. Лучшее время начать что-либо менять это сейчас.Нет ничего хуже, чем вечная цепочка неоконченных дел. Прекратите откладывать всё на завтра. Начните разгребать свои дела уже сейчас. Если Вы постоянно будете откладывать всё до понедельника, дальше будет только хуже.Если Вам кажется, что Ваш корабль тонет, то вероятно пришло время выбросить хлам, который тянет его ко дну. В следующий раз, когда Вы решите навести порядок в Вашей жизни, начните с действительно бесполезных вещей, таких как старые обиды, разочарования и боль. Отпустите их. Невозможно начать новую страницу жизни, все время перечитывая предыдущую.Личные долги приводят к стрессам и сердечным заболеваниям. Жить нужно уметь не только в кайф, но и не зря. Не покупайте хлам, который Вам не нужен. Не тратьте деньги просто, чтобы произвести впечатление на кого-то. Не обманывайте сами себя мыслью, что главное в жизни - только материальные ценности. Вы должны управлять деньгами, а не наоборот. Всегда нужно жить по своим средствам.У каждого из нас в голове есть свой маленький сторожевой песик, который всегда следит за нами. Он родился и вырос вместе с нашей семьей, друзьями, коллегами по работе и обществом в целом, и его единственная цель - следить за нами и быть уверенным, что мы не переступаем грани дозволенного. И как только мы привыкаем к его присутствию, мы начинаем привыкать к его мнению. И только оно кажется нам правильным.Но это не так, это всего лишь мнения других людей. Этот сторожевой пёсик всего лишь следит за нами, не более того. Он никак не может контролировать нас. Он ничего не сможет поделать, если мы решим высказывать сугубо свое личное мнение.Нет, мы не должны кричать непристойности и вести себя как посмешище. Но мы должны говорить то, что нужно говорить, и именно тогда, когда это нужно. Это возможно единственный шанс сказать правду. Говорите правду – свою правду – всегда.